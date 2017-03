A la Une: la feuille d’impôt de Donald Trump

C’est un document de deux pages qui fait la Une de la presse nord-américaine. Avec des commentaires parfois amusants : « En voilà une surprise, écrit le Miami Herald, il a payé 38 millions de dollars d’impôts ». Cette révélation est finalement une bonne nouvelle pour le président soupçonné de n’avoir pas du tout contribué à l’effort de la nation. Elle devrait mettre un terme à toutes les spéculations pour savoir si oui ou non le milliardaire a payé des impôts. Reste toutefois une question à laquelle les Américains n’ont pas encore eu de réponse, poursuit le Miami Herald : comment Donald Trump a gagné son argent ?. Selon le journaliste qui a obtenu les feuilles d’impôt, ces documents de permettent pas de savoir quelles ont été les sources des revenus du président.

La presse, qui s’est jetée sur ces documents pour les analyser au mieux possible, note toutefois un détail important : Le taux d’imposition d’environ 25 % n’a été atteint que grâce au paiement de 31 millions de dollars supplémentaires par le couple Trump et cela au titre de « l’impôt minimum alternatif ». C’est un impôt créé pour empêcher les contribuables de bénéficier de niches fiscales et d’échapper au fisc. Et en fait, pendant la campagne, rappelle le site Mother Jones, Donald Trump a proposé de supprimer cet « impôt minimum alternatif ». Sans cette contribution obligatoire, Donald Trump aurait payé à peine 5 millions de Dollars sur un revenu de 153 millions, souligne Mother Jones.

Le projet de Trumpcare sous les feux du Sénat

L’abrogation de l’Obamacare se révèle plus compliquée que prévu. Car les sénateurs républicains ne sont pas du tout d’accord avec le projet de loi de leurs confrères de la Chambre des représentants. C’est à lire dans le New York Times. Après un rapport alarmant publié par le bureau du budget du Congrès selon lequel plus de 20 millions d’Américains perdraient leur assurance d’ici 2026, les plus modérés des conservateurs demandent des gages en faveur des personnes pauvres et âgées. Leonard Lance, député républicain de la Chambre, est conscient du défi. Il le dit au New York Times : « Nous devons nous assurer que le projet de loi aura des chances de passer au Sénat. Mais pour l’instant ce n’est pas le cas ».

A noter également que selon le sondage publié par le Los Angeles Times la majorité des Américains estime que la réforme d’Obamacare va augmenter le coût des assurances et laisser plus de personnes sans couverture sociale.

Nouvelles enquêtes dans l’affaire Petrobras

C’est une nouvelle très attendue qui fait la Une de tous les journaux brésiliens et pour cause : le procureur général Rodrigo Janot demande à la Cour Suprême l’ouverture de 83 nouvelles enquêtes dans le cadre de l’opération Lava Jato (« Lavage express » en français). Une opération qui a déjà mis à jour le plus vaste scandale de corruption au Brésil et en Amérique latine. Les noms des personnes visées n’ont pas été dévoilés, car le dossier reste encore sous le sceau du secret judiciaire. Mais le procureur dans un souci de transparence a demandé que le secret soit levé, écrit O Globo.



Le même journal publie toutefois certains noms des députés et ministres qui seraient dans le viseur de la justice. Parmi eux, 5 ministres de l’actuel gouvernement du président Temer, de nombreux sénateurs de la majorité, mais aussi les anciens présidents du Parti des travailleurs Dilma Rousseff et Lula. D’après Folha de São Paulo, les parlementaires accusés de corruption se préparent déjà à une tempête judiciaire. Mais le gouvernement est lui aussi très préoccupé, car ces révélations tombent au plus mauvais moment, écrit le journal. Le président Temer fait face à une vague de protestation contre son projet de réforme des retraites alors que l’économie ne montre toujours pas de signe de reprise.



Le Venezuela sous la menace d’une exclusion de l’Organisation des États américains



C’est la Une du Miami Herald. Le secrétaire général de l’organisation Luis Almagro a demandé l’application de la Charte démocratique interaméricaine. Il a menacé de suspendre le Venezuela de l’OEA si des élections générales n’y sont pas rapidement organisées. Luis Almagro estime dans un rapport de 75 pages que toutes les tentatives de dialogue entre le gouvernement et l’opposition « ont échoué ». Le gouvernement vénézuélien n’a pas tardé de réagir. C’est à lire sur le site de la chaîne Telesur. Dans un communiqué incendiaire, la chancellerie accuse le secrétaire général d’encourager une « intervention internationale » et « d’intensifier la guerre économique » contre Caracas.



En Haïti, la flambée du prix du gaz

La presse s’inquiète : « Le prix du gaz propane a augmenté de plus de 20 % en l’espace de quelques semaines », constate Le National. Selon le quotidien, les raisons de cette augmentation ne sont pas connues. Mais on sait qu’elle touche « surtout les classes moyennes ». Des classes silencieuses. « Trop silencieuses », selon Le National qui poursuit : le haut et le bas semblent se liguer contre les classes moyennes « dans un étrange complot dont seule la nation va en payer les conséquences ».



Et pendant que le prix du propane augmente, le commerce du charbon de bois fleurit, écrit encore Le National. « Or il ne sert à rien de parler de reboisement quand on coupe à tout-va ». Le journal dénonce un manque de gouvernance qui aura pour conséquence la réduction du territoire national « à une peau de chagrin ».