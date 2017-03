A la Une: inquiétudes sur la situation au Venezuela

Ce jeudi, le tribunal suprême de justice vénézuélien s’est octroyé les pouvoirs législatifs et a accordé au président Nicolas Maduro des pouvoirs exceptionnels.



Le journal pro-gouvernemental Ultimas Noticias annonce sobrement en Une : « Le Tribunal suprême de justice assume le rôle de l'Assemblée nationale et assure qu'il veillera sur l'Etat de droit ».



Le site internet de la chaîne Telesur, également proche du gouvernement vénézuélien, souligne le bien-fondé de la décision judiciaire. « Le 5 janvier 2016, la majorité d'opposition à l'Assemblée nationale a investi trois élus de l'Etat de l'Amazonas, alors que leur élection avait été auparavant invalidée par la justice », explique Telesur. « Des vidéos montraient la ministre de l'Intérieur de l'Amazonas offrant de l'argent à des électeurs pour qu’ils votent pour les candidats d'opposition ». Malgré ces preuves « irréfutables », selon Telesur, « et malgré l'injonction judiciaire, la coalition de l'opposition a décidé d'investir les trois députés issus de ce vote frauduleux afin d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le tribunal suprême a donc décidé que cette Assemblée était anticonstitutionnelle. La décision de s'octroyer les pouvoirs législatifs est temporaire », assure encore le site internet progouvernemental. « Ce dispositif sera maintenu jusqu’à ce que l'Assemblée nationale ait exclu de ses rangs les trois parlementaires en question ».



Ces explications jugées fausses par la presse opposée au régime chaviste.

« En brandissant la thèse de l'ennemi interne et la menace d'un soit disant interventionnisme étranger, le tribunal suprême de justice s'est transformé en tribunal dictatorial », fustige Tal Cual.

« Nous assistons à la conversion du droit en justice révolutionnaire », constate de son côté El Nacional. « Une justice revancharde, synonyme de vengeance et appliquée à la discrétion de ceux qui détiennent le pouvoir ».



Les journaux des pays voisins vont encore plus loin : « Coup d’Etat au Venezuela », titre de but en blanc la version uruguayenne d’El Pais qui estime que « le masque est enfin tombé. La décision du tribunal suprême vénézuélien de s'octroyer les pouvoirs d'une Assemblée nationale dirigée par l'opposition est une violation flagrante de la séparation des pouvoirs, garante de toute démocratie. Désormais, le président Maduro ne se cache plus : « c'est bel et bien lui qui contrôle cette instance judiciaire et cette décision était la sienne ».



« L'opposition pensait pouvoir lutter en démocratie. Elle n'était pas préparée à se battre contre une dictature », fait remarquer le quotidien El Universo d'Equateur. « La leçon que nous devons tous retenir est la suivante : il faut défendre la démocratie quand il est encore temps ».



« Des prisonniers politiques, une opposition persécutée, un Parlement suspendu et une économie détruite : c'est cela le véritable héritage du président Maduro et du Chavisme », estime de son côté le journal brésilien El Pais qui conclut : « Sur le continent américain, le Venezuela paraît aujourd'hui de plus en plus isolé ».



Quelle sortie à la crise ?



C'est justement la question que se pose El Espectador : « La voie diplomatique que de nombreux pays du continent américain ont encore appelé de leurs vœux pas plus tard qu'en début de semaine, avec des pourparlers entre gouvernement et opposition sous l'égide du Vatican, semble désormais lettre morte. L'autre option », poursuit le quotidien colombien, « c’est l'activation de la charte démocratique de l'Organisation des Etats américains. Mais jusqu'à présent, les réticences devant une action si sévère, qui impliquerait la suspension du Venezuela et d'éventuelles sanctions économiques, étaient trop importantes au sein des membres de l'organisation ».



Les réactions des voisins du Venezuela



Justement, le secrétaire général de l'OEA veut tenir une réunion d'urgence sur la situation au Venezuela. L'inquiétude de ses voisins est d'ailleurs palpable. En réaction à la décision du tribunal suprême de Justice, « le Pérou retire de manière définitive son ambassadeur du Venezuela », rapporte El Commercio. De son côté, « le Chili rappelle son ambassadeur pour consultations », annonce El Mercurio. Dans une note au gouvernement vénézuélien, le Brésil s'insurge contre « une rupture claire de l'ordre constitutionnel », fait savoir O Globo. Et en Argentine, les députés gouvernementaux et ceux de l'opposition dénoncent un « auto-coup d'Etat ». « Seuls les élus du camp Kirchner, l’ancienne présidente d’Argentine et proche alliée du régime chaviste, se drapent pour l'instant dans le silence », souligne Clarin.



Les positions sont en effet plus nuancées parmi les pays amis de Caracas.

Ainsi, « le gouvernement bolivien d'Evo Morales a apporté son soutien à Nicolas Maduro », écrit La Razon. Alors que les sénateurs boliviens ont demandé, eux, le rappel de l'ambassadeur bolivien du Venezuela, selon El Universal.



Etats-Unis : Michael Flynn pourrait parler



Aux Etats-Unis, Michael Flynn, l'ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, a proposé d'être entendu par le FBI et les parlementaires qui enquêtent sur les liens des proches du président avec la Russie. En échange, Michael Flynn réclame une immunité. C'est ce qu'a rapporté le Wall Street Journal jeudi soir. Mais selon le Washington Post, cette proposition de Flynn a été accueillie avec beaucoup de scepticisme par la police fédérale et les élus. Le New York Times explique de son côté que les enquêteurs souhaitent d'abord avancer dans leurs recherches sur le dossier.