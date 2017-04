Etats-Unis: Hillary Clinton repart à l'assaut sur les droits des femmes

Après une longue période de silence, Hillary Clinton revient de nouveau sur la scène publique, notamment à travers des discours dans lesquels elle critique l'administration Trump et défend la cause des femmes. Elle souhaite aider les Américaines à s'engager dans la politique, à briguer des postes au Congrès et à réussir là où elle a échoué: conquérir la Maison Blanche. Elle était vendredi 31 mars à Washington pour remettre un prix qui porte son nom à trois Colombiennes ayant joué un rôle important pour ramener la paix dans leur pays.

De notre correspondant à Washington, Jean-Louis Pourtet

Dans un discours à l'université de Georgetown, Hillary Clinton a appelé le combat en faveur des droits des femmes et des filles à travers le monde « le grand travail inachevé du XXIe siècle ». Elle s'en est prise tout particulièrement à l'administration Trump qui souhaite couper dans le budget de l'aide internationale du département d'Etat.

« Cette administration a proposé des coupes sur la santé, le développement et la diplomatie qui affecteront sévèrement les femmes et les enfants, et feront du tort à notre pays, a-t-elle lâché. Tourner le dos à la diplomatie, ne rendra pas notre pays plus sûr. Cela entravera notre sécurité et notre compréhension du monde. »

L'ancienne secrétaire d'Etat, qui avait fait un discours de la même tonalité la semaine dernière à San Francisco, a souligné la contribution importante des femmes à la paix et à la stabilité, citant notamment « celles du Libéria et de la RDC, victimes de cruauté et d'abus inimaginables ». Après avoir pansé les blessures de sa défaite, Hillary Clinton, qui a déploré l'absence de femmes travaillant actuellement à la Maison Blanche, s'est fixée une nouvelle mission : s'assurer qu'un jour, il y en aura une dans le Bureau ovale.