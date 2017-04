A la Une: le juge Neil Gorsuch prête serment et siège à la Cour suprême

Aux États-Unis, la Cour suprême est désormais au grand complet. Ce lundi 10 avril 2017, le magistrat Neil Gorsuch, qui succède à Antonin Scalia, a prêté serment. La prochaine réunion des neuf juges est prévue pour jeudi prochain. Neil Gorsuch trouvera sur son bureau de nombreux dossiers, rappelle le Los Angeles Times. Parmi eux, des litiges qui concernent les libertés religieuses et les droits des homosexuels, le financement des écoles religieuses et le port d’arme en Californie. Le journal cite notamment le cas d’un boulanger dans le Colorado qui a refusé de vendre un gâteau pour le mariage d’un couple gay, enfreignant la loi anti-discrimination en vigueur dans cet Etat. « On verra alors comment Neil Gorsuch se positionnera dans des dossiers », écrit le Los Angeles Times. En tout cas, le collège est désormais composé majoritairement de juges conservateurs. Reste à savoir si cette institution qui tranche les grands débats de la société américaine adoptera « une attitude militante ou pas ».



La politique de Washington envers Damas se durcit



C’est l’avis du New York Times selon lequel on a toutefois du mal à y voir l’esquisse d’une vraie stratégie. Le ton à l’égard de la Russie a également changé, alors que le chef de diplomatie américaine Rex Tillerson rencontrera demain son homologue russe à Moscou. Et Tillerson est face à un dilemme. Lui qui avait reçu en tant que patron de la compagnie pétrolière ExxonMobil de la main du président Vladimir Poutine l’ordre de l’amitié, la plus haute distinction russe pour un civil, doit se montrer face aux responsables russes. Tillerson, qui est un novice en diplomatie a visiblement choisi d’adopter une ligne plus classique — et donc plus ferme — à l’égard de la Russie.

Le président Donald Trump est donc rattrapé par l’establishment conservateur de Washington ? « Coïncidence ou pas », écrit le quotidien Le Devoir de Montréal, « quelques jours après qu’il eut évoqué une normalisation avec la Syrie, des images d’horreurs “chimiques” sont diffusées et le font virer capot (le font changer d’attitude, ndlr). En bombardant la Syrie, Trump fait volte-face et adopte la politique de ses adversaires pour alléger la pression qu’ils exercent sur lui. Est-il devenu l’exécutant apprivoisé de l’establishment néoconservateur et néolibéral, ou est-ce une simple gesticulation d’un désespéré ? » se demande Le Devoir.



Des Syriens à la recherche d’un passeport brésilien



Pas de répit dans la guerre en Syrie : les civils qui tentent de fuir les bombes. Certains se souviennent alors de leurs ancêtres brésiliens et demandent un passeport de ce pays. C’est un reportage à lire dans Folha de Sao Paulo. Le consulat brésilien à Damas reçoit environ 50 demandes de passeport par mois. Ce sont des Syriens dont les parents ou grands-parents sont nés au Brésil et rentrés au pays après la grande vague d’immigration à la fin du 19e siècle. Ces Syriens n’ont souvent que très peu de contacts avec le Brésil, ils ne parlent plus le portugais. C’est le cas de Samar Haddad, une mère de famille dont le fils a réussi à se réfugier en Allemagne. Fille d’un couple brésilien d’origine syrienne, elle a fait la demande d’un passeport brésilien pour, dit-elle, rejoindre son fils en Allemagne. Son objectif : s’installer avec lui en Europe ou directement émigrer au Brésil comme l’ont fait déjà fait ses grands-parents il y a presque un siècle.



Crise politique au Venezuela



El Diario 2001, proche du gouvernement, donne la parole au président Nicolas Maduro qui déclare attendre de pied ferme l’organisation des élections régionales afin, dit-il, « de donner une raclée à l’opposition ». Le président demande au Conseil national électoral (CNE) d’annoncer au plus vite la date du scrutin.

De son côté, le journal d’opposition El Nacional titre sur la répression des manifestations ces derniers jours. Dans une interview, le secrétaire général de l’Organisation des Etats américains Luis Almagro accuse le gouvernement chaviste d’utiliser la « terreur comme un outil pour exercer le pouvoir » ce qui montre en fait « la faiblesse du régime ». D’après El Nacional, de plus en plus de civils sont d’ailleurs jugés par des tribunaux militaires. Marino Alvarado, un avocat qui travaille avec l’organisation Amnesty International, est formel : « La justice militaire est un moyen important de la politique de répression du gouvernement », explique le juriste dans les colonnes d’El Nacional.