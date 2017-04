United Airlines: le passager violemment débarqué saisit la justice

La vidéo de l’expulsion du docteur David Dao a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux, et les télévisions en ont diffusé en boucle les images. Selon son avocat, Me Thomas Demetrio, le passager de 69 ans est toujours traité à l’hôpital pour une commotion cérébrale, une dent et le nez cassés, et un traumatisme psychologique.

L'incident a eu lieu dimanche soir à bord d’un vol United Airlines au départ de Chicago et à destination de Louisville. Alors que le vol était surbooké, aucun passager n'avait accepté de descendre, malgré les propositions de dédommagement de la compagnie. Celle-ci en avait donc sélectionné quatre au hasard qu'elle a invités à quitter l'appareil. Le docteur Dao avait été violemment tiré de son siège, puis traîné au sol jusqu'à la sortie malgré l'indignation des passagers.

Maître Thomas Demetrio estime que les excuses du PDG de la compagnie ne sont ni sincères, ni suffisantes, rapporte notre correspondante à Washington, Anne-Marie Capomaccio. Il va certainement poursuivre en justice, et appelle les transporteurs aériens à un changement radical de leurs pratiques. « Depuis trop longtemps, les compagnies aérienne, et United en particulier, nous ont maltraités. Nous demandons justice et respect dans le traitement des passagers. Et nous voulons de la dignité. C’est tout », explique Me Demetrio.

Pour le docteur Dao, le calvaire n’est pas terminé. Le procès lui permettra certainement de gagner des millions de dollars, mais sa vie sera disséquée devant les tribunaux et ses erreurs passées, sans lien avec cette affaire, seront étalées au grand jour. Cela a déjà commencé. Pour la compagnie aérienne, c’est aussi une descente aux enfers. Outre le prix exorbitant du procès et les actions qui chutent, un boycott du transporteur a été lancé par de nombreux réseaux.