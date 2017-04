Etats-Unis: le coût de l'investiture de Donald Trump atteint un montant record

Les donateurs se sont bousculés pour financer ces cérémonies. Donald Trump a récolté 107 millions de dollars, contre 53 millions de dollars en 2009 pour Barak Obama.

Certains donateurs sont des proches du président américain. Parmi eux, un ancien diplomate iranien devenu homme d’affaires et un financier du parti républicain. Du côté des entreprises, on retrouve des mastodontes tels que Bank of America ou Boeing, ainsi que tout le secteur de l’énergie et des industries chimiques et pharmaceutiques. L’argent a servi à organiser des bals et la parade.

Ceux qui avaient donné 1 million de dollars ou plus étaient conviés à des évènements exclusifs durant la semaine comme un dîner aux chandelles avec la participation de Donald et Melania Trump ou du vice-président Mike Pence et de sa femme. Mais si les festivités ont drainé deux fois plus d’argent que celles de Barack Obama, elles ont attiré deux fois moins de monde.