Mexique: le protectionnisme de Trump, une chance pour les industries françaises

Durant deux jours, la France organise à Mexico un forum économique auquel participent quelque 70 entreprises françaises et plus de 300 firmes mexicaines. Si les grandes entreprises françaises sont déjà présentes sur place, les petites et moyennes, au contraire, sont aux abonnés absents. De plus la politique protectionniste de Donald Trump pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour les entreprises françaises.

Avec notre correspondant à Mexico,

La France souhaite accroître sa présence économique au Mexique. Un pays qui, avec plus de 120 millions d’habitants, représente un marché aussi prometteur qu’attrayant pour les entreprises françaises : il connaît une croissance modérée mais constante, qui oscille entre 2 et 3% par an ; les salaires y sont bas ; et la classe moyenne, moyenne-supérieure, représente près de 20 millions de consommateurs.

Un forum économique à Mexico



Durant les deux jours de ce forum organisé par la France, l'objectif est de parler du Mexique, de vanter ses atouts, de convaincre les entreprises françaises de venir s’installer dans ce pays et d’apporter des conseils à celles qui souhaitent s'y implanter. Et le terrain s’y prête, grâce notamment aux excellentes relations qu’entretiennent la France et le Mexique. Surtout depuis 2012, avec l’arrivée au pouvoir du président François Hollande et de son homologue mexicain Enrique Peña Nieto. Leur entente a permis de dynamiser le commerce bilatéral entre les deux pays. L’an passé, les échanges commerciaux ont atteint plus de 6 milliards d'euros, soit une augmentation de près de 10 pour cent en une année !

Les PME absentes du Mexique

Alors, s’il est vrai que la plupart des grandes sociétés françaises sont déjà bien implantées au Mexique, ce n’est pas le cas de petites et moyennes entreprises qui sont moins présentes dans ce pays. D’où l’organisation de ce forum économique. L’image qu’offre le Mexique en matière de violence et de corruption est un frein à l’installation de ces entreprises. Surtout au moment où la violence est en recrudescence dans ce pays qui a enregistré plus de 2 000 homicides rien qu’au mois de mars ! C’est donc un vrai problème. Et ce contexte de violence et d’insécurité pèse certainement sur la décision d’une entreprise – surtout d’une petite entreprise – de s’installer au Mexique. Et cela en raison des risques qu’elle peut courir et des coûts qu’entraînent les mesures de sécurité qu’elle devra prendre.



Le protectionnisme de Trump, une chance pour la France

La menace de Donald Trump de quitter l’Alena pourrait permettre d' augmenter les échanges commerciaux entre la France et le Mexique, un pays dont 80 pour cent des exportations vont aux Etats-Unis. D’où la volonté de diversification du gouvernement mexicain qui cherche de nouveaux marchés. Dont le marché français. En même temps, la politique protectionniste de Donald Trump peut ouvrir au Mexique de nouvelles perspectives pour les entreprises françaises. Mais il est vrai que si Washington se retire de l’Alena, ces entreprises ne bénéficieront plus des avantages douaniers qu’offre ce traité de libre-échange. Un traité qui pour l’instant facilite toujours l’exportation aux Etats-Unis des produits fabriqués au Mexique par les entreprises étrangères.