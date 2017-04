Etats-Unis: Trump se félicite de son bilan, mais «regrette sa vie d’avant»

« J'aimais ma vie d'avant, j'aimais beaucoup ma vie d'avant. J'avais tellement de choses sur le feu. Là, c'est plus de travail que dans ma vie d'avant. Je pensais que ce serait plus facile. Vous savez que j'attache de l'importance aux détails, mais vraiment ma vie d'avant me manque », a-t-il souligné, jeudi, dans un entretien à l’agence Reuters.

De revers en justice - sur l'immigration - ou au Congrès, - sur le système de santé -, Trump, qui a fait volte-face sur nombre de ses promesses de campagne - sur le mur à la frontière mexicaine et l'Alena - a connu des premiers mois difficiles à la Maison Blanche.

« J'aime travailler, donc ce n'est pas un problème, mais c'est vraiment beaucoup plus de travail. Et si j'avais peu de vie privée dans mon ancienne vie, car je suis célèbre depuis longtemps, là c'est une absence de vie privée que je n'avais jamais vue. C'est complètement dingue ».

Il ne peut même plus conduire ses voitures

Aux Etats-Unis, pour des raisons de sécurité, les présidents en exercice et les anciens présidents ne sont pas autorisés à prendre le volant sur les routes publiques du pays. Un comble pour le magnat de l'immobilier, qui possède un nombre impressionnant de voitures de collections.

« En même temps, on est dans un cocon, car on a une telle protection qu'on ne peut aller nulle part. Avant je pouvais sortir, aller au restaurant, même si les gens me reconnaissaient. Et j'aimais conduire. Je ne peux plus conduire », a-t-il encore confié.

Donald Trump n’est plus en état de grâce, ce qui n'a pas empêché l'homme d'affaires de se féliciter vendredi de son bilan, à la veille du cap symbolique des 100 jours au pouvoir.

Trump s'autocongratule

Donald Trump est extrêmement satisfait, de lui-même, et du travail accompli par son équipe en 100 jours. Il n’attend pas de compliments de qui que ce soit, analyse notre correspondante à Washington, Anne-Marie Capomaccio. Donald Trump s’autocongratule, tout en affirmant n’apporter aucune importante à cette date butoir qui, dit-il, n’intéresse que les journalistes.

« En termes d’accomplissement, je me note A, car j’ai fait de grandes choses, mais je crois que nous n’avons pas assez bien expliqué au peuple américain. Donc je me note A pour le travail accompli, mais pour le message je me donne un C ou C+. »

Dans le camp démocrate, le son de cloche est forcément différent. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, Nancy Pelosi, leader de la minorité démocrate à la chambre, filait la même métaphore que le président : « Des promesses non tenues sur l’emploi et les infrastructures, F. Nous n’avons pas vu la loi sur l’emploi, pas de loi infrastructures, que des paroles, F. Et pour les promesses non tenues sur la santé, F- »

Les sondages ne sont pas bons pour un président dont les 100 premiers jours à la Maison Blanche s’achèvent. Mais ils reflètent l’exacte division de la société américaine au jour de l’élection. Le candidat Trump a gagné avec 3 millions de voix de moins que son opposante démocrate, mais avec une base électorale qui l’adule. Son indice de satisfaction, au sein de cette base, plafonne toujours à plus de 90%.

La plus mauvaise performance en 7 ans

Au premier trimestre, l'économie américaine n'a progressé que de 0,7% contre 2,1% au dernier trimestre 2016. C’est la consommation des ménages qui est la principale responsable de cette faiblesse de la croissance durant le premier trimestre d'administration Trump. Ainsi les dépenses de consommation n'ont progressé que de 0,3% contre 3,5% au dernier trimestre 2016.

C’est une très mauvaise surprise et la performance la plus mauvaise en 7 ans, alors que depuis la fin 2009 les Etats-Unis sortaient de la récession d'un bon pas. Les ménages américains qui sont habituellement le moteur de l'économie ont acheté moins de voitures et moins de biens durables.

Par ailleurs, les industriels ont préféré puiser dans leurs stocks que de les reconstituer. Ce recul des investissements réduit à lui seul d'un point le taux de croissance. Enfin, les dépenses publiques ont reculé de 1,7%. En revanche, les exportations sont reparties à la hausse et le marché immobilier a affiché une croissance à deux chiffres.