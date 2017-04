A la Une: quand la crise vénézuélienne se mut en crise diplomatique

C’est ce vendredi que Caracas va enclencher le processus pour sortir de l’OEA, l’Organisation des Etats américains.Initialement prévu pour hier, cette sortie de l’Organisation continentale sera officielle ce vendredi nous apprend Ultimas Noticias, un quotidien proche des autorités. La décision aurait été scellée hier suite à une énième réunion des membres de l’OEA sur la situation au Venezuela. Des réunions synonymes d’ingérence dans les affaires internes, estime le président Nicolas Maduro. L’ambassadeur vénézuélien auprès de l’OEA va donc remettre aujourd’hui une plainte au secrétaire général de l’Organisation, une plainte qui marque le lancement du processus de sortie de Caracas précise El Universal.



L’opposition de son côté ne lâche pas prise. Jeudi : une session publique et en plein air de l’Assemblée nationale s’est tenue dans un parc de Caracas, détaille El Nacional. Une session au cours de laquelle les députés de l’opposition, majoritaire dans l’hémicycle, ont approuvé un manifeste qui expose les conditions pour rétablir la démocratie au Venezuela.



Aujourd’hui, toujours selon El Nacional, des rassemblements sont prévus devant des prisons pour réclamer la libération des prisonniers politiques.



Enfin le moment le plus attendu est le 1er mai, lundi prochain. L’opposition appelle à de grandes démonstrations afin de montrer aux autorités je cite que « le peuple continuera de lutter pour le pays ». Des précisions concernant l’organisation de cette journée seront prochainement annoncés par la MUD, la coalition de l’opposition.



Le défenseur du peuple vénézuélien répond à la vidéo de son fils



Jeudi, les médias vénézuéliens évoquaient tous ce message de Yibram Saab adressé à son père Tarek (défenseur de peuple, l’appelant à la raison et à dénoncer la répression brutale des manifestants. Tarek Saab a finalement répondu à son fils : « J’aime et j’adore profondément mes trois enfants. Je suis un père exemplaire comme ils le reconnaissent. Je suis très humain. Ma famille peut s’exprimer en toute liberté. Et j’aime mon fils malgré son opinion ».



Tarek Saab, le père de Yibram qui avait posté une vidéo mercredi dernier dans laquelle il appelait son père à mettre fin à l’injustice dans laquelle sombre le Venezuela, ne pouvait pas être plus clair. Pour El Nacional, qui reprend ces déclarations réalisées sur les antennes d’une radio de Caracas, cette réponse démontre que le défenseur du peuple reste fidèle à son camp, celui du gouvernement, malgré cet appel qui a fait un véritable buzz sur internet.



Une semaine de volte-face de Donald Trump sur la question du NAFTA



Le Washington Post revient ce vendredi sur les revirements de positions de Donald Trump sur l’accord de libre-échange nord-américain (NAFTA). Un épisode qui aurait pu avoir un impact considérable pour les travailleurs américains cette semaine. Donald Trump était sur le point de signer la sortie des Etats-Unis du NAFTA samedi dernier. « Tout était prêt », a concédé Donald Trump, « J’allais signer ». Mais un problème l’en empêchait : la profonde division sur la question qui régnait dans son équipe. S’en est suivi un déluge de commentaires, de rendez-vous avec des élus, ainsi que des conversations avec ses homologues mexicain et canadien qui ont fait évoluer la position de Donald Trump.



Une rencontre avec le secrétaire à l’Agriculture, Sonny Perdue aurait notamment eu un impact considérable. Ce dernier s’est rendu dans le bureau ovale avec une carte des Etats-Unis. Les régions qui seraient le plus impactées par cette sortie du NAFTA correspondaient aux régions acquises à Donald Trump. Pour le Washington Post, cet épisode démontre à quel point il est difficile pour Donald Trump de trouver un équilibre entre le populiste qu’il était durant la campagne et l’homme d’affaires pragmatique qu’il a été durant toute sa vie, un homme d’affaires facilement influençable selon le quotidien.



Fin de la visite officielle du président argentin à Washington.



Mauricio Macri était aux Etats-Unis depuis mercredi dernier. Il s’est tout d’abord concentré sur le commerce en rencontrant tout un panel d’entrepreneurs qu’il cherche à attirer, surtout dans le domaine de l’énergie et du pétrole détaille La Nacion. Hier, il était à Washington où il a déjeuné avec Donald Trump.



Les deux hommes, deux entrepreneurs, seraient amis de longue date et Donald Trump n’aurait pas été avare d’éloges à l’égard du président argentin selon Clarin. Mauricio Macri bénéficierait notamment de l’appui de Donald Trump pour faciliter l’entrée de l’Argentine dans l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économique. Washington cherche un leader régional, un référent sur lequel s’appuyer et selon La Nacion, Mauricio Macri pourrait bien être la personne idéale.