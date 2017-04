Mexique : légalisation du cannabis à usage médical

Le Mexique en proie à la production criminelle de drogues, à la violence et aux trafics des cartels vient de légaliser le cannabis à usage médicinal et scientifique. Les députés mexicains ont définitivement adopté vendredi 28 mai une loi autorisant la culture, la récolte, la préparation, l’achat, la possession, la commercialisation et le transport du cannabis pour un usage médicinal et scientifique. Un texte déjà adopté par les sénateurs en décembre, qui doit encore être promulgué par le président Enrique Peña Nieto, qui s’était longtemps opposé à la dépénalisation de la consommation de la marijuana. Cette orientation engage le Mexique sur une voie nouvelle à l’image des légalisations qui se multiplient sur le continent américain.

L’Uruguay est depuis décembre 2013 le premier pays au monde à avoir autorisé la production, la distribution, et la consommation de cannabis. En octobre 2015, le Chili a annoncé la commercialisation de médicaments dérivés de la marijuana, suivi de la Colombie. L’Argentine a autorisé en mars l’usage thérapeutique d’huile de cannabis, mais en interdit toujours la culture. Le Canada a confirmé la légalisation du commerce et de la consommation du cannabis dès ce printemps 2017 et 23 Etats aux Etats-Unis ont déjà autorisé l’usage médical de la marijuana.



La marijuana, l’herbe mexicaine

« Le cannabis reste la drogue dont la culture, la production, le trafic et la consommation illicites sont les plus répandus en Amérique du Nord, de même que dans le monde, avec un nombre total de consommateurs estimé à 182,5 millions en 2014 », d’après le rapport 2016 de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS). En Amérique du Nord, le cannabis est principalement produit au Mexique et aux Etats-Unis pour la consommation dans la sous-région.

Au Mexique, d’après l’OICS, la superficie de cannabis planté était en 2013 de plus de 13 000 hectares et même si le gouvernement mexicain a éradiqué plus de 5 700 hectares de cannabis en 2013, la production s'est globalement maintenue autour de 11 000 ha en 2014. Le cannabis a longtemps été la principale production des exportations illicites mexicaines. Mais elle a beaucoup perdu au profit de la culture de la coca, d’un rapport financier plus intéressant (vente de cocaïne), et dernièrement avec le retour du pavot, le Mexique renoue avec ses productions historiques pour faire face à une demande croissante d’opiacés (principalement d’héroïne) aux Etats-Unis. La production de drogue et le trafic de stupéfiants au Mexique ont fait plus de 177 000 morts et plus de 30 000 disparus.



Entre lutte et dépénalisation

Le président mexicain Enrique Peña Nieto a longtemps été hostile à toute forme de dépénalisation de drogue alors qu’il mène une véritable guerre contre les organisations criminelles hyper violentes qui contrôlent les stupéfiants. Sa première approche vers la dépénalisation de la consommation du cannabis aurait été pragmatique, la légalisation étant une très bonne méthode de lutte pour sortir de la criminalité. De plus, la légalisation de la consommation de cannabis à des fins médicales et scientifiques ne remet pas en question les accords internationaux qu’a signés le Mexique sur la lutte contre les drogues.

Depuis avril 2016, le président Enrique Peña Nieto portait ce projet de légalisation du cannabis à des fins thérapeutiques et le premier projet de loi dans ce sens a été soumis aux sénateurs en décembre 2016. Il a été largement approuvé par 98 voix pour et 7 contre, certains comme le sénateur Armando Rios Pitern du Parti de la Révolution Démocratique (PRD) demandant désormais une avancée équivalente sur les médicaments à base d’opium.

En outre, des affaires ont fortement sensibilisé l’opinion publique en faveur de la légalisation. Une décision de la Cour suprême en novembre dernier a autorisé quatre personnes à utiliser de la marijuana à des fins personnelles et récréatives. Et le cas de Grace, une fillette de huit ans souffrant du syndrome de Lennox-Gastaut, dont les parents ont remporté une bataille juridique les autorisant à utiliser une huile à base de cannabis pour soulager leur fille de ses 400 crises d’épilepsie quotidienne.

Ce que dit la loi

Le cannabis médical sera géré par le ministère de la Santé et produit par des entreprises qui devront veiller à ce que le principe actif du cannabis, le THC, ne dépasse pas 1%. Le cannabis sera distribué en pharmacie sur présentation d’une ordonnance signée par un médecin. Mais un particulier pourra faire pousser et consommer du cannabis médical librement et posséder jusqu'à 28 grammes de cannabis pour son usage récréatif.