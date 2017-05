À la Une: «Le désastre du Trumpcare»

« Dans une démonstration d'hypocrisie hallucinante, les républicains de la Chambre ont adopté - sans aucune discussion au préalable et sans attendre l'analyse de la Commission budgétaire - une loi qui privera au moins 24 millions d'Américains de leur assurance de santé », fustige du New York Times. « Malgré tout un catalogue de mesures atroces aux conséquences incalculables, les républicains ont approuvé ce texte uniquement pour pouvoir se prévaloir d'avoir rempli leur promesse d'abroger l'Obamacare ».

« Oui, la loi sur la santé est un désastre », écrit aussi le quotidien Mercury News qui estime que « le texte comporte plus d'erreurs fatales que Donald Trump possède d'hôtels ».

Le texte doit maintenant passer devant les sénateurs où la bataille s'annonce d'ores et déjà plus difficile. « Le sénat aiguise son scalpel pour dépecer la loi sur la santé », titre même USA Today. Et heureusement, renchérit le Kansas City Star. « Nous espérons, nous exigeons des sénateurs qu'ils aient une approche plus prudente et surtout qu'ils écoutent leurs citoyens. Et nous aimerions que le président Trump se ressaisisse. Malheureusement, il ne semble avoir aucune idée de ce que sa loi risque de provoquer », estime le journal.



Le Washington Post est plus que pessimiste: « La situation est tragique : cette loi suscite tant d'incertitude que même si le texte mourait au Sénat, il risquerait d'ébranler notre système de santé actuel ». « Mais voilà ce qui nous reste à faire », conclut de son côté le Tampa Bay Times qui rappelle à ses lecteurs l'échéance des élections de mi-mandat l'année prochaine. « Les électeurs doivent sanctionner dans les urnes leurs représentants qui ont commis cette ânerie ».



Venezuela : nouvelle journée de manifestation et de violences



Selon les chiffres officiels, 35 personnes ont été tuées depuis le début des troubles dans le pays, il y a un mois, rapporte le quotidien El Nacional. Hier encore, alors que les étudiants se mobilisaient pour manifester contre le gouvernement de Nicolas Maduro, un de leurs leaders, José Lopez Manjares, âgé de 33 ans, a été tué par balle en pleine assemblée étudiante dans le nord du pays.



« Le mouvement des étudiants n'a jamais plu au Chavisme qui a toujours essayé de l'influencer », analyse El Espectador. « Mais les universités ont toujours su défendre leur indépendance idéologique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président défunt Hugo Chavez avait créé ses propres universités, des centres où la formation va de pair avec l'endoctrinement des étudiants ». Aujourd'hui, poursuit le journal colombien, « les étudiants représentent la génération de la révolution. Pour retrouver la paix, la démocratie, la justice et la liberté, ils n'ont peur de rien. C'est une jeunesse désespérée qui est désormais prête à tout ».



Pendant ce temps, le gouvernement fait la promotion de son initiative de convoquer une assemblée constituante. Le numéro deux du Parti socialiste unifié, Diosdado Cabello, a justifié l'idée d'un changement de Constitution et a invité les membres du parti ainsi que les députés chavistes à convaincre leur entourage du bien-fondé de cette démarche, rapporte El Universal.



Seulement voilà : cette lecture ne fait pas l'unanimité dans les rangs chavistes. En témoigne la sortie surprise du député Eustoquio Contreras. Dans les colonnes de Tal Cual , il estime qu'en voulant remplacer la Constitution bolivarienne de 1999, le gouvernement prend le risque de détruire l'une des pièces maîtresses de l'héritage d'Hugo Chavez. « L'équipe de Nicolas Maduro ferait mieux d'organiser des élections régionales et municipales », soutient le député Contreras avant de conclure : « Nous allons défendre la constitution bolivarienne de Chavez ».



Colombie : enlèvement d’un fonctionnaire de l’ONU par dissidents des Farc



En Colombie, un fonctionnaire de l'ONU a été enlevé par des dissidents des FARC et ce, au moment où le Conseil de sécurité des Nations unies est en visite à Bogota pour exprimer son soutien au processus de paix entre cette guérilla et le gouvernement colombien, rapporte El Espectador. Les négociations sont en cours, a expliqué le président Santos qui a dit espérer que le fonctionnaire sera libéré dans les heures à venir.