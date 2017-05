A la Une: la victoire d’Emmanuel Macron face à Marine Le Pen

Une élection décisive, commente le New York Times, reproduisant la carte électorale de la France ce dimanche 7 mai, qui montre clairement la victoire d’Emmanuel Macron. Il devient à 39 ans le plus jeune président de la République, « Après une campagne improbable qui a balayé les partis traditionnels », relève le journal.

Pour Le Devoir du Canada, Macron a certes « remporté son pari fou », et « l’élection haut la main », mais le premier défi qui attend le nouveau président, c’est de « Rassembler l’électorat en vue d’obtenir une majorité au parlement lors des législatives mi-juin », car son élection révèle de « profondes divisions », toujours selon Le Devoir.



Le président américain Donald Trump a félicité Emmanuel Macron sur Twitter, « J’ai hâte de travailler avec lui » a-t-il écrit. En tous cas, souligne le Boston Globe, la défaite de Le Pen est un nouveau signe qui indique que « Les vagues populistes qui ont sorti la Grande-Bretagne de l’Union européenne et qui ont fait rentrer Donald Trump à la Maison Blanche ne peuvent pas aller plus loin en Europe, en tous cas pas pour le moment ».



« On ne peut pas comparer l’élection présidentielle qui s’est jouée aux Etats-Unis et celle d’hier en France »



Et on ne peut pas comparer le Canada à la France non plus, poursuit The Nation. Macron est un centriste, mais il n’est pas, comme certains l’avaient imaginé, « le Justin Trudeau français ». Et cette élection n’a pas porté Macron au centre du débat. La vraie question, selon The Nation, c’était la menace que ferait planer un programme d’extrême droite, et il est clair que « Le monde ne pouvait pas se permettre d’avoir un autre Trump comme allié ».



Avec la défaite de Le Pen, « L’extrême droite européenne marque un coup d’arrêt », estime de son côté le Washington Post. Selon le journal, malgré les victoires du Brexit et de Donald Trump, « Les partis d’extrême droite qui tentaient de miner la construction européenne devraient être écartés du pouvoir pour longtemps ».

« Macron a gagné, mais maintenant le plus dur commence », prévient aussi le Washington Post.

Car si les électeurs ont agi de façon décente et responsable, ils ont aussi « envoyé un avertissement au nouveau président ». « Dans les années 90, le président américain Bill Clinton et le Premier ministre britannique Tony Blair disaient vouloir créer une ‘troisième voie’ en politique, entre la vieille gauche et la nouvelle droite », rappelle l’éditorialiste. « La victoire d’Emmanuel Macron donne donc un sursis à cette troisième voie et à la démocratie libérale ».



L’élection d’Emmanuel Macron en France est aussi largement commentée dans la presse au sud du Rio Grande



« C’est la première grande défaite du populisme en Europe depuis le Brexit », titre La Razón du Mexique. « Après les Pays-Bas, la France est donc le second pays à avoir dit non au populisme », se réjouit le journal. Même réaction de l’éditorialiste d’Excelsior, selon lequel le message de la majorité des électeurs a été « la sérénité, au lieu de jouer sur les peurs ». Selon lui, « La France nous a montré que la politique peut encore être efficace… même si Macron doit désormais prouver qu’il sera à la hauteur ». Et l’éditorialiste de se poser la question pour son propre pays le Mexique : « On voit bien l’intention de certains d’utiliser la peur comme instrument de campagne de la même façon que Le Pen, mais je ne vois pas de candidat qui pourrait jouer le rôle d’un Macron » au Mexique, se désole-t-il.



Pour La Nación en Argentine, à 39 ans, Macron est désormais « Le plus puissant du club des jeunes dirigeants dans le monde ». Selon le journal, « Les jeunes politiciens émergent « pour rénover des systèmes politiques qui ont vieilli, où les sociétés cherchent des dirigeants frais avec de nouvelles initiatives pour régler de vieux problèmes ».



Le journal péruvien Diario Correo préfère jouer la prudence



Le fait que Le Pen n’ait pas remporté le second tour « ne signifie pas pour autant que ces élections aient été un échec pour l’extrême droite qui a tout de même réussi à placer son parti parmi les principales forces politiques avec un programme ultra-nationaliste contre l’immigration et contre l’Euro », met en garde Diario Correo.

De son côté, le président brésilien Michel Temer a félicité Emmanuel Macron indique le site brésilien O Globo. Mais un Français sur trois a voté blanc ou s’est abstenu, relève le site en ligne.



Malgré cette abstention, la France a opté pour Macron, titre La Tercera du Chili, et « a mis un frein à la vague de mécontentement populiste ».



« La France et l’Union européenne respirent », se réjouit El Tiempo de Colombie, pays dont le président Juan Manuel Santos a lui aussi adressé ses félicitations à Emmanuel Macron ce dimanche.



De son côté Semana publie un dossier spécial avec un portrait du nouveau président français, et son ascension fulgurante. « Macron : de la comédie théâtrale à la scène politique qui rompt avec la direction que prenait l’Europe jusqu’à présent » titre ainsi Semana qui ne se prive pas, comme beaucoup d’autres journaux, de publier des articles sur ce qu’ils appellent « l’impressionnante histoire d’amour du nouveau président français » avec sa professeure de théâtre.