A la Une: un témoignage accablant pour Donald Trump

Le témoignage de Sally Yates devant commission de la justice du Sénat est largement commenté par la presse américaine. Selon le site d’information Mother Jones, l’audition de l’ancienne ministre de la Justice a été une très mauvaise nouvelle pour la Maison Blanche. Ce qui en ressort, c’est que le président Donald Trump a protégé un conseiller qui a menti et qui se serait exposé à un chantage de la part des autorités russes.

Autre chose que l’audition a clairement démontrée, d’après le Washington Post, les républicains s’intéressent plutôt à la manière dont les relations entre l’ancien conseiller Michael Flynn et les Russes ont été découvertes. Et il ne faut pas oublier qu’ils ont toujours une dent contre Sally Yates qui s’est ouvertement prononcée contre le décret anti-musulman de Donald Trump.

Le piratage de l’équipe du président français élu Emmanuel Macron

Le Washington Post et le New York Times reviennent sur cette affaire. Le piratage n’a finalement pas eu d’impact sur le résultat de l’élection, écrit le journal de Washington. Mais ce n’était peut-être pas le but recherché. Ce qui surprend, c’est l’audace des auteurs qui ne prennent même pas la peine de cacher leur identité. Selon des experts, un document a été falsifié à l’aide d’un fichier Excel dans sa version en russe. C’est comme si les autorités du Kremlin voulaient envoyer un message très clair aux démocraties occidentales, à savoir : nous pouvons nous introduire dans vos systèmes électoraux quand nous le voulons et nous n’hésiterons pas à le faire.

Le New York Times pour sa part se demande pourquoi le piratage n’a pas eu le même effet désastreux que sur la campagne de la candidate démocrate Hillary Clinton en 2016. Le journal propose plusieurs explications : d’abord, en France contrairement aux États-Unis, il n’y a pas de chaine de télévision « militante » comme Fox News, qui relaye de fausses informations si nécessaire. Et la culture des tabloïds qui se jettent sur ce genre d’information et très peu développée. Enfin, les électeurs français ne se sont peut-être pas laissés emporter par cette tentative de déstabilisation parce qu’ils se sont souvenus de la façon dont ça s’était passé aux États-Unis, estime le New York Times.

Les médecins vénézuéliens dénoncent la répression

Le Venezuela à présent avec le personnel médical qui s’inquiète de la violence provoquée lors des manifestations anti-Maduro. C’est à la Une d’El Nacional. Plusieurs représentants d’associations médicales ont condamné la répression des forces de l’ordre, lors d’une conférence de presse hier lundi. Ils ont également attiré l’attention sur la situation humanitaire dans le pays qui ne fait que s’aggraver.

Selon Livia Machado, une pédiatre nutritionniste citée par El Nacional, pour le coût de 5 bombes lacrymogènes – 40 dollars – on pourrait nourrir un enfant pendant 4 semaines.

Manaus déclare l’état d’urgence sociale

La faim, c’est ce qui pousse de nombreux Amérindiens vénézuéliens à fuir le pays vers le Brésil. Environ 400 se sont réfugiés dans la ville de Manaus, au cœur de l’Amazonie. Manaus qui a décrété l’état d’urgence sociale, c’est à la Une du site d’O Globo. Ces Vénézuéliens ont érigé des campements dans les rues et des parcs et s’exposent du coup à de nombreux risques d’autant qu’il y a beaucoup de familles avec des enfants.

« Au Venezuela, il n’y a plus rien à manger », a expliqué l’un de ces réfugiés au reporter d’O Globo. « C’est pour ça que je préfère mendier au Brésil plutôt que de rester chez moi ». L’état d’urgence sociale déclaré par la ville de Manaus permet d’avoir des aides fédérales pour accueillir ces réfugiés, les soigner si besoin et inscrire les enfants à l’école.

Difficile mise en œuvre de l’accord de paix en Colombie

En Colombie, le gouvernement a du mal à mettre en application le deuxième point des accords de paix : l’éradication et la substitution des cultures de coca. C’est un point qui avait fait l’objet de longues discussions avec la guérilla des FARCS. Le gouvernement tente de le mettre en œuvre. Mais c’était sans compter sur les dissidents des FARCS qui font de la résistance notamment dans le département du Guaviare au sud-est du pays, explique Verdad Abierta. Le 3 mai, le Front 1 des FARCS qui a fait dissidence en juin dernier, a retenu une commission d’une quinzaine de personnes venue à Barranquillita signer avec quelque 400 paysans ces programmes de substitution. Ils ont libéré toutes les personnes sauf une : Erley López, un fonctionnaire de l’Office de l’ONU contre les drogues et le crime organisé, toujours retenu.

Dans cette région du Guaviare où pousse la coca, et où les paysans dépendent de sa culture, le Front 1 des FARCS fait pression sur les habitants pour qu’ils ne s’engagent pas dans ces programmes. Des pamphlets ont été distribués où l’on peut lire : « Nous ne sommes pas contre la substitution des cultures de la coca, nous sommes contre le fait qu’ils trompent les paysans ». Selon le dossier spécial paru dans El Tiempo ce mardi, l’engagement collectif de paysans pour éradiquer la coca a provoqué des conflits dans plusieurs régions. Le Front 1 des FARCS ne veut pas lâcher la manne financière de la coca et aurait même repris les recrutements forcés pour étoffer ses rangs et contrôler la région.