A la Une: la marche des mères pour dénoncer la répression au Venezuela

Venezuela : la marche des mères pour dénoncer la répression

Ce week-end, des mères se sont rassemblées devant le commandement général de la Garde nationale bolivarienne à Caracas pour dénoncer la répression de la GNB. Selon El Nacional c’était pour lancer un appel aux « fils du Venezuela en uniforme pour qu’ils cessent la répression contre leurs frères ». Sur une photo publiée par le journal, on voit une femme brandissant un exemplaire de la Constitution devant un agent de la GNB qui fuit le regard. À la veille de la manifestation, une femme qui a aidé les prisonniers politiques a été incarcérée.



C’est à lire dans le journal La Voz. « Mama Lis esta presa », titre le journal, « Maman Lis est prisonnière ». Samedi dernier, à la veille de la Fête des mères, Lisbeth Anez a été condamnée par un tribunal militaire pour trahison à la patrie et rébellion militaire. Sa faute, selon La Voz : avoir rapporté de la nourriture, des livres, de la solidarité et de l’affection aux prisonniers politiques, notamment les jeunes arrêtés lors des manifestations antigouvernementales de 2014. Autre information retenue par le journal, c’est la demande de l’opposition pour un dialogue avec les forces armées.



Alors quelle sortie de crise pour le pays ? Pour l’ambassadeur vénézuélien à Cuba, il n’y a qu’une solution : « Le pays a atteint un tel niveau de tension économique, social, politique que la seule sortie possible est l’assemblée constituante proposée par Nicolas Maduro », explique Ali Rodriguez Araque sur le site de la chaîne Telesur.



Cyberattaque mondiale

Des experts américains redoutent des répliques après le séisme provoqué par l’attaque sans précédent de vendredi dernier. C’est le titre du New York Times. Le journal revient sur le volet américain de cette affaire, estimant que son origine est un sujet délicat pour les États-Unis. C’est un groupe de hackers nommé le « Shadow Brokers » qui a publié l’année dernière des outils d’espionnage développés par la NSA et utilisés lors de la cyberattaque de vendredi.



Officiellement, les autorités américaines ne veulent pas admettre que le code de piratage a été concocté par l’agence de sécurité nationale américaine. D’après le New York Times elles sont toujours en train d’enquêter : comment le code a pu être sorti de l’agence ? Plusieurs pistes sont envisagées, notamment celle d’un piratage effectué par un collaborateur de la NSA.



Les critiques de Microsoft

La NSA a été sévèrement critiquée par le président et directeur juridique de Microsoft. C’est à la Une du Los Angeles Times. Selon Brad Smith, la cyberattaque montre que la tentation des gouvernements qui consiste à cacher des failles informatiques qu’ils ont repérées pose un sérieux problème. Smith compare l’attaque à un scénario équivalent avec des armes conventionnelles. Ce serait comme si l’armée américaine se faisait voler des missiles Tomahawks, écrit-il sur son blog, des propos repris par le Los Angeles Times.

Donald Trump — incompétent ou dangereux ?

C’est la question que se pose le Washington Post après l’éviction du chef du FBI James Comey qui continue à faire des remous dans la capitale. Le journal donne aussi la réponse, sa réponse bien sûr : selon l’éditorialiste, le président se comporte à la fois comme un amateur et comme un autocrate. Le problème c’est qu’avec le chaos politique provoqué par le remerciement de James Comey, le président joue le jeu de Moscou. En déstabilisants les institutions américaines, Donald Trump fait exactement ce que président russe souhaitait faire, estime Washington Post.



Manifestation des Haïtiens aux États-Unis en faveur du TPS

D’après le Miami Herald, une centaine d’Haïtiens se sont rassemblés ce week-end devant le bureau des services d’immigration à Miami. Ils demandent la prolongation du statut de protection temporaire dit TPS. Une mesure mise en place par l’ancien président Barack Obama qui a permis à quelque 58 000 Haïtiens de rester aux États-Unis après le tremblement de terre de 2010.



Le programme expire le 22 juillet et le département de la sécurité nationale a jusqu’au 23 mai pour annoncer la prolongation ou non le TPS. Mais d’après le Miami Herald, la décision pourrait tomber cette semaine. Le président haïtien Jovenel Moïse voulait s’engager personnellement auprès de son homologue américain en faveur du TPS mais jusqu’à présent, aucun courrier de Port-au-Prince n’est arrivé sur le bureau de Donald Trump.



C’est pour cela que les Haïtiens se sont mobilisés ce week-end. Lors de sa campagne électorale, Trump avait promis d’être leur « plus grand champion ». Les manifestants souhaitent tout simplement lui rappeler cette promesse, écrit le Miami Herald.