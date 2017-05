Colombie: des régions oubliées de l'Ouest réclament l'aide urgente de l'Etat

Alors que, depuis près de deux semaines, des manifestations et grèves de protestation se multiplient dans le pays, des soutiens colombiens et du monde entier se manifestent. Les régions du Pacifique, dont le département du Choco ou la ville de Buenaventura, alertent le gouvernement pour réclamer des investissements concrets dans le domaine de la santé, de l’eau et de l’éducation, pour les sortir de la misère.

De notre correspondante,

C'est un soutien inattendu et encourageant pour les manifestants. Car les zones les plus touchées par ces grèves et manifestations sont celles qui concentrent le plus d'Afrocolombiens, qui sont de manière générale délaissés par les actions gouvernementales et oubliés par les Colombiens également.

Mais cette fois, depuis lundi, ce sont les Colombiens qui se mobilisent pour ces régions du Pacifique. Les médias locaux et nationaux colombiens sont même devenus les relais d'une chaîne de solidarité. Par exemple, toute la journée de mardi, des hashtags sur Twitter ont été spécialement créés : #Somosbuenaventura (Nous sommes Buenaventura) ou encore #Somospacifico (Nous sommes du Pacifique).

Dimanche dernier, alors que la Colombie célébrait la journée officielle de l'afro-colombianité, jour de promotion culturelle de la communauté, à Bogota, des afro-descendants se sont retrouvés pour chanter et danser dans les rues et ainsi montrer leur soutien aux habitants de Buenaventura car cela faisait déjà une semaine de mobilisation.

Des soutiens internationaux



Et les réseaux sociaux ont permis d'étendre le phénomène. De fait, les Colombiens se sentent concernés même lorsqu'ils sont installés à l'étranger. Ce jeudi, un rassemblement a eu lieu à Londres devant l'ambassade de Colombie. Mardi, c'était devant la Tour Eiffel à Paris, qu'un groupe affichait des pancartes avec dessus les messages suivants : « Somos Tumaco, Guapi, Chocó y el Pacífico entero » (« Nous sommes Tumaco, Guapi, Choco et le Pacifique entier »). Parmi les manifestants, il y avait aussi des étrangers.

La mobilisation se poursuit

Les grèves et manifestations se poursuivent dans plusieurs villes et régions. A Buenaventura, une délégation du gouvernement est arrivée pour les négociations cette semaine. La première table ronde n'a rien donné. Chacun est reparti avec une liste de propositions. Délégation gouvernementale et leaders de protestation se retrouvent ce vendredi à 10 h 30 heure colombienne.

Il faut savoir que Buenaventura fait partie des villes les plus dangereuses de Colombie. C'est une ville peuplée à 90% d’Afrocolombiens, elle compte près d’un million d’habitants. La ville est pauvre, la population s’entasse en grande majorité dans des bidonvilles sur pilotis. Plus de 65% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté, 35% sans eau potable ni tout-à-l'égout.