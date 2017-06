Une fusillade près de Washington fait plusieurs blessés, dont un élu du Congrès

Avec agences et notre correspondante à Washington, Anne-Marie Capomaccio

D’après les témoins de la fusillade, il s’agit d’une attaque délibérée, sur un terrain de sport utilisé par les parlementaires républicains. Les faits se sont produits à Alexandria, une petite ville qui jouxte Washington, à la hauteur de l’aéroport Ronald Reagan, dans la proche banlieue de la capitale américaine.

Selon les témoins, un homme blanc, muni de ce qui semble être un fusil d’assaut, a délibérément fait feu sur les hommes qui faisaient du sport aux alentours de 6h30 du matin heure locale, 10h30 temps universel.

Steve Scalise, chargé de la discipline de vote à la C hambre et n° 3 dans l’ordre de la hiérarchie du Congrès, a été touché le premier, à la jambe semble-t-il, puis ses gardes du corps et d’autres parlementaires dont le nom n’a pas été divulgué ont été blessés.

La fusillade a duré une dizaine de minutes, et le tireur a été arrêté, mais toute la zone est restée bouclée par les forces de l’ordre. Plus de 20 parlementaires faisaient du sport à cette heure matinale.

ALERT: APD investigating multiple shooting 400 block E Monroe St. Suspect believed in custody. Stay from area, let emergency vehicles thru. Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) June 14, 2017

La police d'Alexandria a indiqué avoir arrêté un homme suspecté d'être le tireur. « Les victimes sont transportées dans des hôpitaux », ont précisé les forces de l'ordre.

« J'étais sur le terrain et j'entends "bam!", je me retourne et je vois un fusil sur la troisième base [...] J'entends un autre "bam!" et je réalise qu'il s'agit d'un tireur. Au même moment, j'entends Steve Scalise pousser un cri. Il a été touché [...]. L'arme était un semi-automatique et il a continué à tirer sur différentes personnes », a-t-il raconté sur CNN.

Le tireur serait un homme blanc, d'âge moyen, selon ce témoin interrogé par CNN.

"Behind third base, I see a rifle....I hear Steve Scalise over near 2nd base scream" -- Mo Brooks on @CNN right now Chris Cillizza (@CillizzaCNN) June 14, 2017

« Un coup de feu très fort »

Le représentant Jeff Flake d’Arizona était sur place. Il a improvisé un point presse avant d’être évacué avec les autres. Ils étaient plus de 20 au moment des faits, à 6h30 locales. « Nous étions nombreux sur le terrain. Steve Scalise était au centre, il tapait dans la balle et brusquement, nous avons entendu un coup de feu très fort, raconte-t-il. Ça ressemblait à un pistolet et ça venait d’un peu plus loin, sur le bord, avec la vue sur tout le terrain. Puis on a entendu d’autres tirs qui se rapprochaient, donc on a commencé à se cacher, en essayant d’appeler les secours. Ça a duré au moins 10 minutes. On pouvait voir Steve Scalise sur le terrain. Il a essayé de se trainer après avoir été blessé, puis il s’est effondré sans bouger. Je voulais m’approcher, mais ça tirait encore dans tous les sens. Finalement, quand on a entendu que le tireur était neutralisé, j’ai couru vers Steve pour essayer de contenir sa blessure. »

Le président Donald Trump, tenu informé des suites de l'affaire, a rapidement réagi dans un communiqué : « Nous sommes profondément attristés par la tragédie. Nos pensées et nos prières vont aux membres du Congrès, leurs équipes, la police du Capitole, les premiers secours ainsi que tous ceux qui ont été affectés. »