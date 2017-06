Venezuela: «attaque terroriste» sur le Tribunal suprême selon Nicolas Maduro

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a dénoncé une «attaque terroriste» contre le siège du Tribunal suprême de Justice et le ministère de l'Intérieur et déclare avoir «activé toutes les Forces armées pour défendre l'ordre». L'attaque n'a pas fait de victimes selon le président Maduro.

avec agences,

Le président vénézuélien a annoncé qu'une « attaque » à la grenade avait été menée depuis un hélicoptère de la police scientifique contre le siège du Tribunal suprême de justice. Les projectiles n’ont pas explosé, a précisé Nicolas Maduro qui a ajouté que l'hélicoptère, un appareil de la police scientifique, a également survolé le ministère de l'Intérieur.

« Nous allons capturer très vite l'hélicoptère et ceux qui ont réalisé cette attaque terroriste », a déclaré le président Maduro.

Un communiqué de la présidence évoquait un peu plus tard non plus des grenades mais des engins et des coups de feu tirés contre le ministère de l'Intérieur.

Sur les réseaux sociaux circulaient des photos montrant un hélicoptère survolant Caracas et affichant une banderole sur laquelle était écrit « 350 Libertad », en référence à l'article de la constitution autorisant la déchéance de gouvernements hostiles aux garanties démocratiques. Sur certaines photos, on peut distinguer deux pilotes dans l'hélicoptère, l'un le visage recouvert d'une capuche et l'autre à visage découvert.

Sur le réseau twitter, cette photo sur laquelle on voit un hélicoptère, qui serait supposé avoir survolé le Tribunal suprême avec la banderole «350 Libertad», mardi 27 juin 2017. twitter.com/hashtag/venezuela

« Il y avait au Tribunal suprême de Justice une réception, ils auraient pu provoquer une tragédie, a déclaré Nicolas Maduro. Il ont tiré contre le TSJ et survolé le ministère de l'Intérieur et de la Justice. Voilà le genre d'escalade armée que je suis venu dénoncer ».

Selon le président vénézuélien, l'hélicoptère était piloté par un homme qui avait été le pilote de son ex-ministre de l'Intérieur et de la Justice, Miguel Rodriguez Torres, un général à la retraite qui a pris ses distances avec le gouvernement. Nicolas Maduro a accusé Miguel Rodriguez Torres d'avoir des liens avec la CIA. Accusations rejetées par le général. « Les coups d'Etat sont le fait des militaires. Moi je suis un général en retraite, et depuis trois ans. Et les militaires en retraite ne font pas de coup d'Etat », a riposté Miguel Rodriguez Torres.