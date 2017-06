Etats-Unis: attaque personnelle de Donald Trump contre des journalistes

Donald Trump s’est déchaîné ce jeudi matin sur Twitter contre un couple de présentateurs de télévision. Réagissant à chaud aux critiques des journalistes de l’émission « Morning Joe », Mika Brzezinski et Joe Scarborough, le président des Etats-Unis les a insultés, provoquant une vague de réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Avec notre correspondante à Washington, Anne-Marie Capomaccio

Lors d’un reportage à la Maison Blanche, Donald Trump avait insisté pour montrer aux journalistes l’écran géant qu’il a fait installer dans ses appartements privés.

Et le milliardaire l’a prouvé, il regarde les chaînes d’information tôt le matin, et réagit en direct quand on parle de lui.

C’est ce qui s’est passé ce jeudi. Les présentateurs de « Morning Joe », l’émission matinale de la chaîne plutôt à gauche MSNBC, ont critiqué le président. « S’il était chef d’entreprise, il aurait été limogé » a déclaré la présentatrice en substance.

Le président n’a pas résisté : « J’ai entendu Morning Joe, l’émission que personne ne regarde, me critiquer. Comment se fait-il que Mika la débile, et Joe le psychopathe, soient venus à Mar-a-Lago au jour de l’an. Ils ont insisté pour me voir. Elle saignait beaucoup à cause d’un lifting au visage, j’ai dit non ».

Deux messages sur Twitter qui provoquent une tempête. Des sénateurs républicains réagissent : « c’est indigne » pour Ben Sasse du Nebraska, « cela ne grandit pas l’Amérique » selon Lindsey Graham de Caroline du Sud.

« Que devient la campagne de la première dame contre le harcèlement sur les réseaux sociaux ? » s’interroge un commentateur.