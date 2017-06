A New York, Bruno Le Maire salue la réussite française à l'étranger

A New York, le ministre français de l'Economie et des finances est venu vanter l'attractivité de la France auprès des sociétés américaines, et principalement les grandes banques. Bruno Le Maire espère ainsi profiter des difficultés de la City de Londres après le vote sur le Brexit. Mais à l'inverse, il s'est aussi réjoui que l'artisanat français s'exporte bien. Il était ainsi à l'inauguration d'une nouvelle pâtisserie de la Maison Kayser, qui n'en finit plus de s'étendre à New York, avec un douzième magasin en moins de cinq ans. Preuve que le savoir-faire gastronomique français est toujours aussi dynamique.

Avec notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier

Envie d’un petit croissant aux amandes bien français pour accompagner l'immense café bien américain ? A New York, on est rarement très loin d'une « Maison Kayser ».

Et on trouve désormais une nouvelle à deux pas de l'Empire State Building où s’est rendu le ministre français de l'Economie et des finances, Bruno Le Maire : « Eric Kayser incarne complètement l’esprit de conquête à la française. Il a un CAP de boulanger. Il a monté une des plus belles boites de boulangerie en France. Il ouvre sur l’une des avenues les plus prestigieuses au monde, ce n’est pas l’ "american dream", ça c’est le "french dream". »

Créée à Paris en 1996, la société est désormais aussi implantée en Amérique latine, en Europe, en Asie et en Afrique, pour un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars l'an passé.

Des loyers exorbitants

New York est un marché très concurrentiel, mais la cuisine française y est en vogue. Pour Eric Kayser, le secret est de savoir s’adapter à une clientèle exigeante, tout en gardant cette touche traditionnelle dont les Américains et les touristes raffolent : « Il y a de plus en plus de places, mais pour faire de la gastronomie, on va dire de grande qualité. On ne peut pas tromper les gens. C’est quelque chose qu’il faut respecter aux Etats-Unis parce que sinon les gens désertent très vite. »

Il raconte que le plus dur a été de former des équipes locales, d'abord encadrées par des chefs français, et que le plus gros risque est le prix des loyers, souvent délirant à New York.

Avec douze enseignes ouvertes en cinq ans, il a visiblement surmonté cet écueil.