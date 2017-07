A la Une: la bataille de Mossoul s’achève mais la guerre continue

La bataille de Mossoul s’est achevée dimanche 9 juillet, selon l’armée irakienne. La fin de la bataille fait évidemment la Une des grands quotidiens américains, mais pas de triomphalisme, au contraire. « Mossoul tombe, mais la guerre continue », titre le Washington Post avec une photo de soldats irakiens célébrant leur victoire en brandissant le drapeau national. Le New York Times rappelle que le « danger subsiste » alors que l’armée irakienne n’est pas venue à bout des dernières « poches de résistance ». Le quotidien préfère illustrer la nouvelle avec une photo de la vieille ville de Mossoul, dévastée par les combats, symbole de la lente reconstruction à venir pour la ville et pour le pays. Enfin USA Today rappelle que la guerre « est loin d’être finie ». « La bataille de Mossoul a permis de libérer des milliers de civils, poursuit le journal, mais elle a aussi montré l’extraordinaire résistance du groupe Etat Islamique ».

Week-end chargé au Venezuela

L'opposant Leopoldo Lopez, qui était en détention depuis plus de 3 ans, a été libéré ce week-end. Il est désormais assigné à résidence. L'opposition avait appelé à un nouveau rassemblement dimanche 9 juillet à Caracas pour célébrer le 100e jour de protestation : ils étaient quelques milliers à avoir répondu à l'appel. L’opposition organise un plébiscite dimanche 16 juillet en réponse à l’Assemblée constituante convoquée par Nicolas Maduro et qui sera élue le 30 juillet prochain. Le gouvernement ne lui reconnaît aucune valeur.

Mais les manifestations, pour appeler à voter dimanche prochain au plébiscite de l’opposition, vont continuer lundi 10 juillet indique El Nacional. Un sit-in de dix heures doit avoir lieu entre 10h et 20h heure locale. Le journal précise également l’organisation de ce plébiscite. Trois questions seront posées : sont-ils pour ou contre la convocation d’une Assemblée constituante, la fin de la répression par les forces armées, et la mise en place d’un scrutin pour élire un nouveau gouvernement ? Quelque 1 933 bureaux de vote doivent être installés dimanche 16 juillet à proximité des églises et des écoles du pays.

Lancement de la campagne pour l’Assemblée constituante

A en croire El Correo del Orinoco, journal pro-gouvernemental, près de cinq millions de personnes se seraient mobilisées hier pour montrer leur soutien à la convocation d’une Assemblée constituante. El Universal précise qu’il y a déjà plus de 6 100 candidats. 537 seront élus dans cette nouvelle Assemblée, mais aucun ne représentera l’opposition, pourtant majoritaire à l’Assemblée nationale, car celle-ci refuse de participer à ce qu’elle qualifie de « coup d’état » du gouvernement.

Pas de dialogue malgré la libération de l’opposant Leopoldo Lopez

« L’avenir n’est pas rose » titre TalCual. Selon un éditorialiste d’El Nacional, la libération de Leopoldo Lopez ne montre que « l’inévitable fragilité d’une dictature qui tente de faire bonne figure à l’international ». En effet l’annonce laisse dire à l’Union européenne que la libération est « un pas dans la bonne direction » rapporte El Universal. Mais malgré cela, l’éditorialiste du journal fait le constat que l’opposition, comme les autorités, sont en train de se « radicaliser » : « La tragédie c’est que les deux camps veulent s’exterminer l’un l’autre, conclut le journaliste, ils se sont déclaré la guerre. »

Nouvelle révélation sur des liens entre l’équipe de Donald Trump et la Russie

Aux Etats-Unis, le New York Times a révélé samedi 8 juillet que Donald Trump junior, le fils aîné du président, aurait rencontré une avocate russe liée au Kremlin pendant la campagne présidentielle. Le quotidien cite trois conseillers de la Maison Blanche selon lesquels Donald Trump junior aurait accepté cette rencontre en échange d’informations compromettantes sur Hillary Clinton, la candidate démocrate opposée à son père. Interrogé par le journal, il a d’abord nié les faits avant de publier un communiqué après la diffusion de l’article. Selon lui les propos de l’avocate étaient « vagues, ambigus, et dépourvus de sens », et aucune information compromettante ne lui aurait été communiquée. Reste que l’affaire est gênante pour le président alors que le FBI enquête actuellement sur les liens entre son équipe de campagne et la Russie. Le Washington Post précise d’ailleurs qu’elle mérite d’être étudiée. Car si l’avocate avait effectivement offert des informations compromettantes à Donald Trump Junior, cette nouvelle collusion entre un proche du président et la Russie pourrait être celle de trop.

De nombreux incendies en Californie

Environ 8 000 personnes ont été évacuées hier dans tout l'Etat rapporte le Los Angeles Times. Cette nuit, 5 000 pompiers luttaient pour étouffer les 14 feux de forêt déclarés en Californie. Le plus important d’entre eux, à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles n’était cette nuit maîtrisé qu’à 15 % précise le journal californien. Des témoins sur place interrogés par le quotidien parlent de « colonnes de fumée terrifiantes ». Si le gouverneur de l’Etat, Jerry Brown, a annoncé en avril la fin d’une sécheresse de plus de cinq ans, la Californie reste victime d’une vague de forte chaleur en ce début d’été qui favorise l’émergence d’incendies.