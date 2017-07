Brésil: le procès de Lula se poursuit sur les réseaux sociaux

La réaction à la condamnation de Lula a été très rapide sur les réseaux sociaux brésiliens, au point que sur Twitter, au niveau mondial, le nom « Lula » a fait partie des plus repris. Rappelons que le Brésil est le pays d’Amérique Latine qui compte le plus d’utilisateurs des réseaux sociaux : plus de 90 millions. Une bataille s’est engagée entre pro et anti-Lula pour occuper le net. Immédiatement après la condamnation prononcée par le juge Sergio Moro, devenu l’icône d’une justice combattante pour les Brésiliens, son nom s’est lui aussi retrouvé en tête des messages les plus envoyés.

Justicia independiente del Brasil: juez Sergio Moro; senador Aecio Neves (PSDB); presidente usurpador Michel Temer (PMDB). #LulaInocente pic.twitter.com/BJNC8PsGQa Mariano Vázquez (@marianovazkez) 13 juillet 2017

Les militants du parti des travailleurs de Lula ont massivement twitté, avec le mot clef #LulaInnocente (« Lula innocent »), pour tenter d’imprimer leur marque sur les réseaux sociaux, sans y arriver. On a vu circuler également une photo du juge Sergio Moro, en compagnie de Aecio Neves, le leader de la droite libérale, soupçonné de corruption, pour dénoncer la proximité entre les deux personnages.

Une étape majeure pour la droite brésilienne

Selon une étude réalisée par le journal El Pais, plus de 400 000 profils de militants proches de la droite brésilienne, appuyée par de nombreux sites très conservateurs, a inondé les réseaux sociaux, juste après la condamnation de Lula. On y a vu aussi éclater la joie des militants en faveur de Jair Bolsonaro, un candidat d’extrême droite, et qui lorgne sur l’élection présidentielle de 2018, et qui gagne en popularité.

Le mouvement « Vem pra Rua », qui a poussé la présidente Rousseff au départ l’année dernière, en a d’ailleurs profité pour annoncer une manifestation fin août, « pour lutter contre l’impunité ». Un mouvement, qui menace tout autant le président en exercice, Michel Temer, sous le coup d’une accusation de corruption, auprès de la Cour suprême

Le président brésilien, à 76 ans, est également très actif sur les réseaux sociaux en ce moment. Un vif échange a en effet eu lieu entre Michel Temer et la mannequin Gisèle Bundchen concernant l’environnement. Une loi, visant à assouplir les règles de déforestation en Amazonie, est en débat au Parlement. Craignant que le président ne la valide, la mannequin brésilienne, la plus célèbre au monde, a interpellé le président sur Twitter, lui demandant d’opposer son veto à la loi.

Obrigada por vetar as MPs Exmo Sr. Presidente @micheltemer, mas continuamos de olho! https://t.co/DcKTFjzjHX pic.twitter.com/gl3NvQa9hC Gisele Bündchen (@giseleofficial) 20 juin 2017

Ce qu’a fait Michel Temer, avant de diviser par deux la zone qui doit être ouverte à la déforestation, et de présenter la loi remaniée une nouvelle fois devant Parlement. Les coups de colères sur les réseaux sociaux n’ont pas toujours l’impact escompté.