A la Une: grève générale au Venezuela, succès ou échec?

Les avis sont partagés comme la Une d’El Universal. A gauche, le journal titre sur l’échec de la mobilisation en reprenant les déclarations du gouvernement. A droite, on apprend que selon l’opposition, la grève générale a été un grand succès. Pour El Nacional, quotidien proche de l’opposition la grève a atteint son objectif. Mais au prix d’une forte répression des autorités. 261 personnes ont été arrêtées, selon l’ONG Foro Penal. Et 2 ont été tués, d’après des sources officielles, cité par El Nacional. Le journal Tal Cual fait état de 4 morts, citant le député de l’opposition José Manuel Olivares.

Le président Nicolas Maduro, lui, a encore une fois défendu son projet de Constituante qui vise à modifier la Constitution. « C’est le moyen pour trouver une solution pour la patrie », a-t-il déclaré, des propos repris en Une du journal Correiro del Orinoco, proche du gouvernement. Le site de la chaîne de télévision Telesur de son côté, publie un article sur les Vénézuéliens qui n’ont pas suivi l’appel de l’opposition et sont allés travailler.

Lula fait-il encore bouger les foules ?

Jeudi 20 juillet 2017, ils étaient seulement quelques milliers à avoir suivi l’appel des mouvements de gauche à soutenir l’ancien président, condamné à 9 ans de prison. Ce qui n’a pas empêché Lula de prendre la parole devant les manifestants à Sao Paulo, même s’ils n’étaient pas nombreux, écrit Folha de Sao Paulo. « Ils n’ont pas réussi à me battre sur le terrain politique, a déclaré l’ancien syndicaliste, ils essayent du coup de me vaincre par une procédure judiciaire. »

Une procédure qui suit son cours avec notamment le gel des comptes bancaires et la saisie de plusieurs biens, des appartements et une vieille voiture. Et on apprend dans la presse que son compte épargne retraite a également été saisi par la justice, 9 millions de reais, ce qui fait plus de 2 millions d’euros.

Trump veut freiner l’enquête sur l’affaire russe

L’affaire autour de l’ingérence supposée de la Russie dans la campagne présidentielle continue à faire les gros titres. D’après le Washington Post, l’équipe d’avocats de Donald Trump veut freiner l’enquête du FBI sur cette affaire. Elle chercherait un moyen pour s’en prendre au procureur spécial chargé de l’enquête, Robert Mueller. Donald Trump aurait -toujours selon le Washington Post- demandé à ses avocats de fouiller dans le passé de Robert Mueller et de son équipe d’enquêteurs pour essayer de trouver des failles comme d’éventuels conflits d’intérêts. Autre piste explorée par le président, la possibilité de gracier ses collaborateurs, les membres de familles et même lui-même en cas d’ennuis judiciaires.

En fait, d’après le New York Times, Donald Trump craint que l’enquête s’étende vers les transactions financières entre son entreprise et la Russie. L’objectif est donc de décrédibiliser le procureur spécial, comme l’a fait l’ancien président Bill Clinton avec le procureur Kenneth Starr dans l’affaire Lewinsky.

O.J. Simpson, la sur-médiatisation ?

L'ancienne star du football américain O.J. Simpson, condamné à 33 ans de prison pour vol à main armée, a obtenu une libération conditionnelle. Après neuf ans passés derrière les barreaux, cette décision de la justice n’est pas une surprise, écrit USA Today. Du coup, elle n’aurait pas mérité une telle couverture médiatique. Mais malheureusement, beaucoup de médias se passionnent toujours pour le passé criminel d’O.J. Simpson, malgré son acquittement en 1995 du double meurtre de son ex-femme et d'un de ses amis. « Il est normal de couvrir le procès d’un crime mais pas de focaliser toute l’attention sur le criminel », estime USA Today.

Dany Laferrière : Je ne parle pas politique

C’est à lire dans le journal canadien Le Devoir. Une interview avec l’écrivain haïtien Dany Laferrière. Interview dans laquelle on apprend que le membre de l’Académie française n’aime pas commenter l’actualité politique. « Je ne parle pas politique. Jamais. Pas de racisme. Pas d’intolérance. Pas d’identité. Parce que je ne peux pas être à la fois la maladie et le remède. J’ai remarqué que les écrivains qui viennent de minorités sont occupés à 80 % par des choses qui les concernent négativement. Moi, je ne veux pas réduire ma vie à ce tunnel. » Et il ajoute : « Je n’ai pas de point de vue, c’est pour ça que je suis devenu écrivain. J’ai tous les points de vue. »