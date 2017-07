A la Une: l’opposition au Venezuela appelle à 48h de grève générale

Il ne reste plus que six jours avant que ne se tiennent les élections pour mettre en place une Assemblée constituante. Assemblée que dénoncent l’opposition et les organisations civiles qui ont appelé une nouvelle fois à une grève générale qui doit débuter mercredi prochain. Et si la première, la semaine dernière, avait été une réussite selon l’opposition, celle-là s’annonce encore plus suivie.

Selon El Universal, 350 organisations syndicales ont également lancé un appel pour une grève de quarante-huit heures. Et parmi ces dernières figurent les plus importantes du pays, prévient le quotidien. La Table de l’unité démocratique, c’est-à-dire la coalition de l’opposition, appelle également les Vénézuéliens à rejoindre la capitale Caracas ce vendredi pour une grande marche contre cette Assemblée constituante. Une semaine décisive pour l’avenir du pays, annonce la coalition de l’opposition.

Le président vénézuélien lance un appel à l’opposition afin de trouver un accord de paix

C’est Ultimas Noticias, un quotidien proche du pouvoir qui l’annonce. Nicolas Maduro, lors de son programme hebdomadaire « Un dimanche avec Nicolas Maduro » a demandé hier à la coalition de rectifier afin de parvenir à un accord. Mais il ne compte pas revenir sur la mise en place d’une Assemblée constituante, bien au contraire, il annonce qu’il s’agit d’une réalité inéluctable. Nicolas Maduro en a profité d’ailleurs pour critiquer le référendum organisé par l’opposition la semaine dernière, minimisant les résultats. Une opposition qui tente de créer un État parallèle selon lui, notamment en nommant ses propres magistrats pour le Tribunal suprême de justice. Tous seront arrêtés « un par un, l’un après l’autre, ils iront tous en prison et on placera sous séquestre leurs biens, leurs comptes et tout le reste, et personne ne les défendra », prévient-il.

C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé ce week-end pour l’un d’entre eux. Trente-trois magistrats ont été nommés vendredi dernier, lors d’un acte symbolique. Le Tribunal suprême avait prévenu qu’il réclamerait l’arrestation de ces personnes pour usurpation de fonction. Et c’est ce qui est arrivé ce week-end à Angel Zerpa, comme le confirme Enrique Capriles dans les pages d’El Nacional. L’ancien candidat à la présidentielle de 2013 estime que l’arrestation est une violation des droits de l’homme. Il appelle la communauté internationale à se mobiliser et appelle les trente-deux autres magistrats à prendre des mesures pour éviter qu’ils ne soient également arrêtés.

Les incendies font des ravages aux États-Unis

Trente-cinq incendies sévissent actuellement aux États-Unis. En Californie, c’est le parc national du Yosemite qui est concerné. Cinq mille personnes avaient dû être évacuées la semaine dernière précise le Los Angeles Times. Plus de trente mille hectares ont brûlé détruisant 130 bâtiments, dont soixante-trois maisons, selon les autorités citées par le quotidien. À l’heure actuelle, l’incendie est circonscrit à 40%, selon les pompiers, mais il faudra encore deux semaines de travail pour parvenir à le circonscrire totalement. 4 800 pompiers sont mobilisés sur cet incendie.

L’État du Montana est également fortement touché par ces incendies avec quatre-vingt mille hectares brûlés et des foyers qui ne sont toujours pas maîtrisés. Du coup, face à la catastrophe, le gouverneur de l’Etat Steve Bullock a décrété l’État d’urgence pour mobiliser des moyens supplémentaires.

Cuba nomme Josefina Vidal ambassadrice au Canada

Celle qui était jusqu’à présent en charge des relations avec les États-Unis et qui a donc très activement participé au rétablissement des relations entre les deux pays quitte son poste, annonce El Nuevo Herald. Elle a été officiellement nommée ambassadrice de Cuba au Canada. Un poste très important puisque, après l’Espagne, le Canada est le deuxième plus important partenaire commercial de Cuba, rappelle le quotidien.

Josefina Vidal quitte son poste quelques semaines après que Jeffrey DeLaurentis, son homologue américain, soit rentré aux États-Unis. Deux nouvelles personnes devraient être nommées. Mais pour l’instant ni Washington ni La Havane n’ont annoncé qui les remplaceraient.

Tout autre sujet : en Colombie, la presse met à l’honneur ce matin un certain Rigoberto Uran

Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s’agit du dauphin du vainqueur du Tour de France 2017 et c’est la nouvelle coqueluche des médias colombiens. Car, pour ceux qui ne le savent pas, la Colombie est un pays de vélo. De nombreux cyclistes professionnels colombiens garnissent les équipes professionnelles de l’élite mondiale. L’histoire de Rigoberto Uran est belle, comme le raconte El Tiempo. Il ne figurait pas parmi le favori et son équipe faisait même pâle figure avant le départ de ce Tour de France.

Mais à force de courage, d’abnégation, de talent et d’un peu de chance, car il en faut tout de même, ce Colombien de trente ans est parvenu à se hisser sur le podium du Tour de France, en toute discrétion. Une information qui est devenue virale sur Internet, détaille El Espectador. El Tiempo tient à remercier Uran : en se réveillant Rigoberto a permis aux Colombiens de rêver, conclut le quotidien.