Vivre ensemble: les seniors d’Amérique du Sud à l’honneur dans une websérie

«Changeons de regard sur l’âge» est une websérie vidéo et photo qui a pour ambition de faire évoluer notre perception de la vieillesse. Chaque épisode nous immerge au cœur des cultures urbaines et rurales d'Amérique latine où les seniors représentent encore aux yeux de tous, un lien intergénérationnel indispensable, unique et précieux.

Symboles de lenteur, d’inutilité, voire d’inefficacité, les anciens sont souvent considérés comme un poids dans nos sociétés modernes. Pour changer nos a priori sur l’âge, Pauline et Grégoire Even, deux jeunes mariés passionnés de vidéo, de photos et de web ont lancé en avril dernier sur un site dédié, sur Facebook, sur Youtube et Instagram, une websérie intitulée Changeons de regard sur l'âge.

Sans voyeurisme aucun, ni clichés surannés, ils nous offrent en partage une série de portraits et de témoignages réalisés en Amérique latine dans laquelle se confondent les regards croisés à la fois respectueux et bienveillants, des jeunes générations et des anciens.

«On a choisi de parcourir l’Amérique latine du Nord au Sud, du Costa Rica, en Amérique centrale, en passant par la Colombie, le Pérou, le Chili et donc le Brésil pour finir, explique Grégoire Even. On va à la fois à la rencontre des seniors qui vivent dans des centres urbains, mais aussi dans des groupes ethniques un peu plus reculés. Et ce sont ces personnes-là qui nous mettent en relation avec les seniors».

Solidarité vis-à-vis des aînés

« Non, je n’ai pas peur de la mort. Si elle arrive aujourd’hui, allons-y ! Non, je n’ai vraiment pas peur de la mort », témoigne Emilita, 97 ans, doyenne et personne référente de son village en Colombie. Le parti pris des auteurs était vraiment d'entrer dans l’intimité des personnes et de sublimer l’âge. On se rend compte que dans d’autres cultures c’est absolument impossible.

Dans certaines communautés, si une famille abandonne son ancien, c’est l’ensemble du groupe qui va se mobiliser pour s’occuper de cet ancien et assurer son bien-être et sa fin de vie, dignement, raconte Grégoire Even. « La famille de l’ancien se présente, elle paie une amende, ensuite on les met entièrement dans l’eau froide. Et ils reçoivent trois coups de fouet. C’est leur punition », raconte Trimi, péruvien et qui appartient à la communauté des Quechuas.

Une réflexion plus large sur tous les âges de la vie

Ce changement de regard sur l’âge, il est à la fois sur la vieillesse mais aussi sur tous les âges de la vie. Une jeune Costaricienne, prénommée Susana, raconte qu’elle a hâte d’avoir de longs cheveux blancs parce qu’elle trouve ça extrêmement joli : « Je pense que quand tu rentres dans la vieillesse et que tu deviens une personne âgée, tu réalises que tu es passé du statut de jeune à celui d’adulte. Puis il y a cette étape de la vie où tu es chargé de redonner aux jeunes et de redistribuer tout ce que tu as appris ».

Buenos Aires, connue pour son ambiance européenne, est aussi une ville où les personnes âgées sont de plus en plus isolées. ©Samy st clair

Tous les clips de la websérie « Changeons de regard sur l’âge » sont réalisés sur place, du tournage, au montage et jusqu’à leur diffusion sur la Toile. Pauline et Grégoire Even nous délivrent ainsi une œuvre numérique magistrale et authentique avec des images emplies de poésie, lentes, contemplatives qui nous plongent directement dans l'intimité de ces personnes âgées, ultimes gardiennes à la fois de notre passé, de notre avenir et de notre humanité.

■ Extrait de la websérie

Mamà Juan, chef Kogi. Ce groupe ethnique habite dans la Sierra Nevada dans le nord de la Colombie. Les Kogis sont connus pour leur sagesse ancestrale et leur rapport au temps long.