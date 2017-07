Venezuela: grève générale de 48 heures contre la Constituante de Maduro

Grève générale au Venezuela à l'appel de l'opposition depuis 6h du matin ce mercredi 26 juillet. Une grève de 48h contre l'Assemblée constituante que souhaite mettre en place le président Nicolas Maduro et réclamer la tenue d'élections. Depuis maintenant près de 4 mois, l'opposition mais également les étudiants et de nombreuses organisations manifestent quotidiennement pour dénoncer la dérive du régime en place. Une «dictature», selon l'Eglise catholique vénézuélienne. Les autorités, elles, font la sourde oreille et répriment très durement cette contestation. Le bilan parle de lui-même avec 103 morts en un peu moins de quatre mois, des milliers d'arrestations et des milliers de blessés.

Les images visibles sur les réseaux sociaux montrent des rues, des avenues et des voies rapides pratiquement désertes, des commerces fermés et des barricades empêchant d’emprunter les grands axes. Et c’est le cas à Caracas, mais également en province comme à San Cristobal, la capitale de l’Etat de Tachira, haut lieu de la contestation étudiante.

Il y a plusieurs endroits à Caracas qui sont fermés, il y a peu de circulation et vraiment peu de gens dans les rues par rapport à d'habitude à cette heure-ci Micro-trottoir dans les rues de Caracas 26/07/2017 - par Andreina Flores Écouter

La grève semble très suivie, mais il est difficile de savoir à quel point. Les réseaux sociaux sont à l’heure actuelle le seul moyen de s’informer, car dans ce bras de fer que se livrent les autorités et l’opposition il y a également une lutte au niveau de l’information. Le gouvernement est presque tous les jours accusé de désinformation, de manipuler les images, de les détourner en sa faveur. Et c’est également ce que disent les autorités concernant l’opposition. La semaine dernière par exemple s’est déroulé une première grève générale de 24h. Et le lendemain l’opposition parlait de réussite alors que le gouvernement parlait d’échec.

Ce qui est clair aujourd’hui, c’est que l’opposition et toutes les organisations étudiantes et autres, qui se sont jointes à la contestation ces derniers mois, sont en train de jeter toutes leurs forces 4 jours des élections qui doivent permettre la formation de l’Assemblée constituante. D’où cet appel à la grève générale pour les 48 prochaines heures lancé à tous les Vénézuéliens pour qu’ils rejoignent Caracas vendredi 28 juillet pour une grande marche contre cette Assemblée constituante et contre ce gouvernement.

Les rues sont totalement bloquées… Il n’y a plus aucun accès. Il y a des gens qui doivent aller travailler indépendamment du fait que l’on soit pour ou contre l’Assemblée constituante… Il faut aller travailler. Certaines entreprises ne veulent pas comprendre... Si tu ne vas pas travailler c’est une journée de salaire en moins, un billet non-remboursé. Et étant donné la situation les gens doivent sortir travailler et être au moins présent. Moi je travaille dans une clinique. Le secteur de la santé est dans une situation un peu délicate et aujourd’hui je suis de garde donc je vais sur mon lieu de travail. Est-ce que vous avez l’impression que les gens suivent l’appel à la grève aujourd’hui ? Oui Oui. Bon j’imagine qu’il doit y avoir des gens qui sont dans la même situation que moi, qui doivent aller travailler, qui doivent s’acquitter de leur tâche parce qu’il y a des patrons qui comprennent et d’autres non… mais Oui… je crois que la grève est suivie… . Témoignage d'une habitante de Caracas 26/07/2017 - par Andreina Flores Écouter