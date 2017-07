A la Une: violences au Venezuela lors des élections de l’Assemblée constituante

Le président vénézuélien Nicolas Maduro s’est félicité de la forte participation au scrutin, dans un discours enflammé sur la place Bolivar au centre de Caracas : « Plus de 8 millions de Vénézuéliens, au milieu de menaces, sont sortis défier les balles de paramilitaires : ils ont traversé des fleuves, ils ont escaladé des montagnes pour voter lors de l’élection de la Constituante. Le peuple vénézuélien est sorti voter avec sérénité, et c’est cette même sérénité qu’il faut avoir dans les prochains jours pour que tout rentre dans l’ordre, parce que la Constituante va permettre de mettre de l’ordre dans ce pays. Ceux de l’opposition vont rester dans leur folie : certains termineront dans une cellule sous le poids de la justice, d’autres termineront dans un hôpital psychiatrique parce qu’ils ont démontré à quel point ils étaient fous ! »

Nicolas Maduro qui a eu une petite déconvenue au bureau de vote hier à six heures du matin, sa carte électorale était invalide …

L’épisode a été repris par de nombreux quotidiens dont El Universal du Mexique. Brandissant son « carnet » de la patrie pour voter, insistant sur le fait que ce 30 juillet serait gravé à jamais dans son « carnet » et qu’il serait le premier à voter, Nicolas Maduro a remis son document qui, inséré dans une machine, a fait apparaître à l’écran : « la personne n’existe pas ou le carnet a été annulé » … Le président et sa femme Cilia Flores ont fait mine d’ignorer l’incident … l’opposition s’est déchaînée sur les réseaux sociaux en accusant le « carnet » de la patrie d’être « une fraude ».

La presse vénézuélienne est très partagée sur ce scrutin

Comme toujours, la population et la presse très polarisées au Venezuela font apparaître leurs divergences. La présidente du Conseil national électoral Tibisay Lucena s’est félicitée de la forte participation de plus de 8 millions de personnes, soit 41,53 % des électeurs. « Nous sommes reconnaissants envers tous les Vénézuéliens, ceux qui sont allés voter et ceux qui ne l’ont pas fait et qui ont rejeté la violence » a-t-elle déclaré. « Nous avons une assemblée constituante » a renchéri le bras droit du président, Diosdado Cabello, qui fait partie des élus, avec l’épouse de Nicolas Maduro Cilia Flores, indique El Universal. La Constituante formée de 545 membres doit siéger dès mercredi. Renforcé par ces annonces, Nicolas Maduro appelle désormais l’opposition à participer aux élections régionales prévues à la fin de l’année.

Mais selon la MUD, la table de l’opposition démocratique, la participation atteindrait à peine 12 % avec 2,2 millions de voix, souligne Tal Cual.

L’opposition qui a boycotté l’élection crie à la fraude

Les opposants à Nicolas Maduro convoquent une marche ce lundi en mémoire des personnes tuées hier, tout au long de la journée électorale dans différentes régions du pays, annonce El Nacional, 10 tués selon les autorités, 16 selon l’opposition. Le vice-président de l’Assemblée nationale Freddy Guevara a appelé les citoyens à se joindre à ce rassemblement à 17 heures pour bloquer les rues des principales villes du pays.

Le président Nicolas Maduro a menacé de s’en prendre aux opposants, de lever l’immunité parlementaire de certains dirigeants de l’opposition, et de restructurer le bureau du procureur, dont la cheffe Luisa Ortega a tourné le dos au chavisme, s’inquiète El Nacional. Le président a aussi critiqué la couverture de cette élection par certains médias et a demandé une enquête pour « apologie de délit » contre la chaîne de télévision Televen, indique Tal Cual.

La presse du continent apparaît elle aussi divisée sur ce scrutin

« En raison de la faible affluence dans les bureaux de vote, le résultat du scrutin annoncé par les autorités était assez improbable pour de nombreux Vénézuéliens et membres de la communauté internationale » estime El Tiempo de Colombie. Le journal titre sur les affrontements, « Nicolas Maduro impose sa Constituante à feu et à sang », lors d’une journée qui a été la plus violente de l’histoire du pays, avec de nombreux morts à Caracas mais aussi dans les Etats de Táchira et Mérida.

En revanche dans les quotidiens des pays alliés du Venezuela, comme la Bolivie, le Nicaragua ou l’Equateur, la Constituante a été un véritable succès et c’est l’opposition qui a provoqué des heurts meurtriers, relève El Telégrafo. « Qui a peur de la Constituante vénézuélienne » se demande le site cubain Cubadebate, favorable à Nicolas Maduro. C’est la peur des élites économiques, de l’Europe, de l’impérialisme américain… répond l’éditorialiste. Pour le quotidien cubain Granma, cette élection est même une victoire qui doit être montrée en exemple.

Au niveau régional, les pays opposés à cette élection de l’assemblée constituante convoquent une réunion sur le Venezuela

Le Pérou a convoqué les ministres des Affaires étrangères de 11 pays de la région le 8 août prochain pour « évaluer la situation au Venezuela », annonce Diario Correo. Ces pays dont l’Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili ou la Colombie et le Mexique ne reconnaissent pas cette élection qu’ils qualifient d’illégitime, qui « viole la constitution vénézuélienne et s’oppose à la volonté souveraine du peuple représenté par l’Assemblée nationale ». Citée dans La Nación d’Argentine, l’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, Nikki Haley, a twitté : la fausse élection organisée par Maduro est « un pas supplémentaire vers la dictature »… « On se fiche de ce que dit Trump ! » a rétorqué le président Nicolas Maduro. « Ce qui nous importe, c’est ce que dit le peuple du Venezuela ! ».