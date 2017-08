A la Une: Le Venezuela s’enfonce dans une crise politique

A la Une de la presse : le Venezuela qui s’enfonce dans une crise politique après le scrutin sur l’Assemblée constituante

Et le dernier événement, c’est l’interpellation à l’aube ce mardi de deux leaders de l’opposition qui étaient assignés à résidence à leur domicile.

Leopoldo López, dirigeant du parti Voluntad Popular, avait été placé en résidence surveillée le 8 juillet dernier, rappelle El Nacional qui diffuse une vidéo de son interpellation cette nuit.

Sa femme Lilian Tintori a tweeté que le SEBIN, les services secrets, avaient emmené son mari à une destination inconnue. Selon El Universal, il aurait été ramené à la prison de Ramo Verde où il a déjà purgé plus de trois ans de détention.

Une autre vidéo publiée par El Nacional montre la police secrète emmener brutalement l’ancien maire de Caracas Antonio Ledezma encore en pyjama, des cris de ses proches dans le couloir de l’immeuble : « Ils emmènent Ledezma … Dictature… ! »

Les familles des deux détenus font porter la responsabilité au président Nicolas Maduro de ce qui pourrait leur arriver, précise El Nacional.

Les deux opposants avaient appelé à ne pas participer au scrutin de la Constituante dimanche 30 juillet.

La détention d’Antonio Ledezma se produit quelques heures après que le maire de Caracas a publié une vidéo rejetant le défi lancé par Nicolas Maduro à l’opposition pour qu’elle se présente aux élections régionales en fin d’année, précise El Universal. Leopoldo López, lui, avait ouvertement mis de côté ses divergences avec l’opposant Henrique Capriles et lancé un message dans lequel il disait : « face à la dictature et à la fraude de la Constituante, nous appelons à davantage d’unité, et à prendre massivement et pacifiquement les rues ».

Ces interpellations se déroulent aussi dans un contexte de pressions internationales

« Le président Trump avait promis de punir le président Nicolas Maduro, et il l’a fait », lance le Miami Herald. Des sanctions financières exercées par les Etats-Unis, envers les fonctionnaires du gouvernement vénézuélien, précise Tal Cual. Cette fois, c’est le président Nicolas Maduro, qualifié de dictateur par Donald Trump et par le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, qui est symboliquement visé et inclus dans la liste des personnes dont les avoirs sont gelés. Dorénavant, aucun Américain ne pourra faire d’affaires avec lui, ni avec aucun membre de sa famille.

Maduro devient ainsi le quatrième chef d’Etat en exercice à être sanctionné par les Etats-Unis, avec le syrien Bachar el-Assad, le Nord-Coréen Kim Jong-Un et le Zimbabwéen Robert Mugabe, indique le Miami Herald. Des sanctions rejetées par Nicolas Maduro qui a rétorqué qu’il n’obéissait pas à des ordres impérialistes, rapporte Semana. « Ces sanctions contre moi sont l’expression d’une impuissance et d’un état désespéré des Etats-Unis », a déclaré le président, cité dans Correo del Orinoco.

La Maison Blanche n’a pas mis à exécution sa menace la plus puissante : l’interdiction des importations de pétrole vénézuélien. C’est ce que précise le Miami Herald. Car « l’arrêt des importations du pétrole vénézuélien pourrait accélérer l’effondrement de l’économie du pays et accroître la crise humanitaire ». Mais d’autres sanctions sont attendues, relève le Washington Post. Steven Mnuchin a menacé de sanctionner les 545 membres de l’Assemblée constituante tout juste élus, dont la femme de Nicolas Maduro, Cilia Flores, son fils, et son puissant bras droit Diosdado Cabello. Pour le démocrate californien Ro Khanna, partisan d’une médiation plutôt que de sanctions, les mesures autorisées ce lundi par le Trésor « ne vont pas aider le peuple vénézuélien ni l’économie du pays », elles pourraient au contraire mettre le feu aux poudres et faire sombrer le pays dans l’incertitude.

Quelles options reste-t-il à l’opposition, s’interroge le Washington Post

« Nombreux sont ceux qui mettent au crédit de l’opposition le fait d’avoir courageusement défié un régime répressif », écrit le Washington Post. Mais alors que le gouvernement socialiste prend un tournant plus radical, certains Vénézuéliens s’inquiètent du fait qu’aucun leader de l’opposition n’a émergé pour se mesurer à Nicolas Maduro, et beaucoup critiquent son manque d’unité. Des analystes rappellent d’ailleurs que l’opposition doit tourner le dos à ses positions du passé : dans les années 1980 et 1990, « elle était accusée d’ignorer les pauvres, et aujourd’hui, beaucoup critiquent son manque d’unité ». « Installer un gouvernement parallèle pourrait accentuer la pression et isoler davantage Nicolas Maduro, mais cela pourrait aussi diviser davantage le pays et mener à une répression encore plus dure et à une multiplication des arrestations, ainsi qu’à une radicalisation des factions violentes de l’opposition », s’inquiète le journal de Washington.

La presse vénézuélienne elle aussi se demande comment réconcilier un pays fragmenté

Que faire de l’Assemblée nationale dominée par l’opposition, s’interroge le directeur de Ultimas Noticias, proche du chavisme, Eleazar Díaz Rangel. Selon lui, le succès de l’Assemblée Nationale Constituante est dû au ras-le-bol de la violence… mais cette Constituante n’aura pas le pouvoir de résoudre les problèmes les plus importants qui touchent la plupart des Vénézuéliens : le manque de nourriture, de médicaments, et l’augmentation des prix, écrit-il. Il faudra initier des accords, mais « cela ne se fera pas avec ceux qui veulent continuer la violence et les barrages », conclut-il.

Aux Etats-Unis, Anthony Scaramucci ne sera resté que 10 jours au poste de directeur de la communication de la Maison Blanche

Le chaos semble se poursuivre à la Maison Blanche : Anthony Scaramucci n’a fait qu’un passage rapide, il avait pris son nouveau rôle de directeur de la communication à cœur « en menaçant de virer tout le monde », rappelle Politico. John Kelly a donc fait acte d’autorité en annonçant dès son premier jour de fonction ce lundi qu’il imposerait une discipline militaire à la Maison Blanche. Mais malgré sa volonté de remettre de l’ordre et de contrôler la White House, le nouveau secrétaire général a déjà été confronté à sa première fuite : selon CNN, l’éviction du directeur de la CIA, James Comey, par Donald Trump aurait choqué John Kelly… Le feuilleton de la Maison Blanche se poursuit…

Autre déboire pour la Maison Blanche à propos de l’affaire de l’ingérence russe : Donald Trump aurait dicté la déclaration à son fils

En marge du G20 en Allemagne en juillet dernier, les conseillers de Donald Trump cherchaient une parade aux nouvelles révélations selon lesquelles le fils aîné de Donald Trump aurait rencontré une avocate russe pendant la campagne présidentielle de 2016, qui aurait eu des informations potentiellement compromettantes sur Hillary Clinton. Les conseillers ont suggéré que Donald Trump Jr livre un récit. Or, selon le Washington Post, c’est le président Trump lui-même qui aurait dicté cette déclaration à son fils alors qu’il se trouvait à bord de l’Air Force One de retour de Hambourg. Une déclaration dans laquelle il indique que les discussions avec l’avocate avaient en fait porté sur l’adoption d’enfants russes par des couples américains… Les conseillers redoutent désormais que ceci n'éclabousse juridiquement le président Trump.