A la Une: Venezuela, contexte tendu autour de l’installation de la Constituante

A la Une de la presse, le Venezuela qui se prépare à l’installation de la nouvelle Assemblée nationale constituante voulue par Nicolas Maduro, dans un contexte de tension extrême

Le Venezuela se prépare donc au choc de pouvoirs, dans un climat de grande tension. « C’est une plongée dans l’inconnu, le pays se prépare à un saut dans le vide », s’inquiète El Tiempo de Colombie, avec l’installation de la Constituante qui aura un pouvoir absolu, et sans limites, estime le journal. 545 membres de la nouvelle Assemblée constituante pourraient donc prendre la place des 112 députés de la MUD, fait remarquer le journal.

Ce vendredi matin, l’opposant Antonio Ledezma, maire de Caracas, qui avait été emmené en pyjama au milieu de la nuit le 1er août alors qu’il se trouvait en résidence surveillée, a été ramené chez lui par surprise, a indiqué sa femme Mitzy sur Twitter, rapporte El Nacional. Aucune explication n’a été donnée par les autorités…

L’opposition vénézuélienne a confirmé son appel à manifester ce vendredi.

L’opposition se pose des questions sur sa propre stratégie

Que faire avec les élections régionales de la fin de l’année ? Faut-il participer ou non ? Un dilemme qui divise encore davantage une opposition déjà fragmentée. Mais « il est temps de laisser les politiciens faire de la politique », lance l’éditorialiste de Tal Cual. S’il était difficile d’agir pour la Constituante, cette fois pour les régionales, « l’opposition sera sans doute plus forte que jamais depuis 18 ans », estime Tal Cual, « à moins qu’on continue à nous diviser pour offrir sur un plateau d’argent les gouvernorats au binôme Diosdado-Maduro », lance, sarcastique, l’éditorialiste. En clair : il appelle l’opposition à s’organiser pour rafler la mise lors des élections régionales et refuse l’option ingénue à ses yeux de ne présenter aucun candidat.

Le Conseil national électoral veut refaire les élections de dimanche dans certains Etats

Il s’agit de refaire les élections dans les Etats de Táchira et Mérida en raison des violences qui ont entaché le processus électoral dimanche 30 juillet, c’est ce qu’a annoncé le Conseil national électoral, cité dans El Universal.

De son côté, le congrès péruvien a voté par 75 voix contre 9 une motion pour condamner ce qu’ils ont appelé le « régime dictatorial de Nicolas Maduro », et demander le retrait de l’ambassadeur du Venezuela au Pérou, nous apprend El Universal.

Le ministre chilien des Affaires étrangères, lui, a confirmé que six Vénézuéliens sont actuellement réfugiés dans l’ambassade du Chili à Caracas, rapporte El Nacional.

Le président équatorien Lenín Moreno a déchu jeudi son vice-président Jorge Glas de toutes ses fonctions et représentations

Glas est soupçonné de corruption, mais cette décision n'est que la suite visible de la division entre les partisans du chef de l'Etat et ceux de son prédécesseur Rafael Correa au sein du parti officiel de gauche, le mouvement PAIS. « Glas n’a plus de fonctions » titre El Comercio. « Moreno déchoit Glas de toutes ses fonctions et amène la crise de PAIS jusqu’au bout » renchérit La Hora. Mais « Le vice-président restera dans son bureau » indique El Telégrafo. « Il peut continuer à son poste, mais il n’aura aucune décision à prendre ». « Glas dit qu’il ne renoncera pas et réclame l’avion », rapporte La Hora, en référence à l’avion présidentiel, qu’il ne pourra plus utiliser. Mais « avec ou sans fonctions spécifiques » Glas continuera à travailler, dit-il. « Je suis le vice-président élu, constitutionnel de la République et je finirai mon mandat ».

Aux Etats-Unis, le procureur spécial Robert Mueller a constitué un grand jury pour enquêter sur les accusations d’ingérence russes pendant la campagne

D’après le New York Times, Robert Mueller a constitué ces dernières semaines un grand jury qui pourrait déboucher sur des accusations pénales contre plusieurs personnalités politiques à Washington, y compris le fils de Donald Trump. Politico explique le système dans le détail : cela signifie que Mueller estime qu’il y a des preuves suffisantes pour penser que des crimes ont été commis.

L’annonce d’un projet de loi sur l’immigration au mérite aux Etats-Unis par Donald Trump fait grincer des dents

Le Miami Herald publie un éditorial au vitriol contre Donald Trump. « Sous Donald Trump et sa loi migratoire, Miami n’existerait pas », lance Fabiola Santiago. Ce projet de loi n’a d’autre objectif que celui de « refaçonner le maquillage racial et ethnique d’un pays à la démographie très diversifiée, et de réécrire notre identité »… et peut-être même de « rendre la statue de la liberté à la France », qui selon le conseiller de Trump, Stephen Miller, « n’aurait rien à voir avec l’immigration »… En d’autres termes : « Rendre l’Amérique blanche de nouveau, et monolingue », s’exclame l’éditorialiste… Un projet de loi qui « porte la marque de Donald Trump comme LE président anti-immigration ».

Le coût du transfert de star du foot brésilien Neymar à l’équipe du PSG fait couler beaucoup d’encre en Amérique Latine

Jamais le monde du foot n’avait payé autant, s’exclame Semana de Colombie… Lorsque la star endossera le numéro 10 du PSG, Neymar gagnera l’équivalent d’un salaire minimum colombien toutes les trois minutes même quand il dort, s’étrangle Semana… Il gagnera plus que les pots-de-vins de l’affaire de corruption Odebrecht et assez pour payer l’équivalent de huit fois la récompense qui était offerte à l’époque pour la capture de Pablo Escobar…