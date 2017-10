Incendies en Californie: plutôt mourir que d'abandonner sa maison

Avec notre envoyé spécial à Santa Rosa, Eric de Salve

Au milieu des sirènes, des dernières flammes et des cendres fumantes de son magasin, Shirley cherche à récupérer ce qui peut l’être. De son armurerie, il ne reste plus rien, si ce n'est quelques fusils en partie fondus. Plus rien du supermarché et du restaurant juste à côté, entièrement calcinés. « Les pompiers ont travaillé nuit et jour, ils ont été formidables, positive Shirley. Mais tout s’est enflammé comme une allumette. Je ne sais pas quoi dire, j’ai tout perdu. Tout est parti », poursuit-elle, accablée face au désastre.

Dans cette rue de Santa Rosa, quinze maisons ont brûlé. « Et encore, nous avons eu de la chance : à côté, ils en ont perdu 75 et de l’autre côté de la route une cinquantaine », relativise Roy, un habitant. Le feu est venu de la colline en face traversant les huit voies d’une autoroute, propulsé par le vent. Roy est un miraculé. Quand les flammes sont arrivées, il a refusé de quitter sa maison. Mais le feu s’est arrêté au pied de sa porte. « Non, je n'ai pas voulu partir pour sauver tout ça. Toute ma vie est ici. Les flics sont venus trois fois pour évacuer tout le monde. Ils ont presque défoncé les portes. Moi je suis resté pour tout arroser pour que cela ne prenne pas feu. Mon Dieu, tout était en feu. Les braises tombaient au sol. C’était dur, vraiment dur », témoigne-t-il, encore choqué, de son propre aveu.

Ce DC10 lâche du retardant sur les flammes, un mélange permettant de limiter la progression du feu.

REUTERS/Mike Blake

Les bâtiments ne résistent pas longtemps aux flammes.

REUTERS/Stephen Lam

Le feu s'est propagé jusque dans le coeur des villes de la région.

@SantaBarbarra/via REUTERS

Une vue aérienne impressionnante des feux près de Lompoc.

Instagram/Morgan Good/via REUTERS

Le feu près de Corona, Californie.

REUTERS/Kyle Grillot

Après l'incendie, un décor presque apocalyptique.

REUTERS/Stephen Lam











Dans ces incendies monstres qui ravagent le nord de la Californie, beaucoup sont morts ainsi, en refusant l’évacuation espérant sauver leur logement du feu. Le bilan humain fait état de 15 morts, mais reste provisoire, d'autant que l'incendie poursuit sa route, poussé par des vents qui pourraient redoubler de puissance ce mercredi. Cent cinquante personnes ne sont toujours pas localisées, selon le Washington Post. Quelque 4 000 personnes, pompiers, secouristes, associations non gouvernementales, bénévoles et militaires de la garde nationale californienne sont mobilisés dans cette lutte contre le feu.