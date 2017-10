Scandale sexuel: l'Académie des Oscars exclut le producteur Harvey Weinstein

Avec notre correspondant à San Francisco, Eric de Salve

La sanction a été décidée « bien au-delà de la majorité requise des deux tiers », tient à préciser le comité de direction de l’Académie. La décision est rarissime : Harvey Weinstein, l’homme aux 81 Oscars et 341 nominations, est exclu par l’institution chargée de remettre la prestigieuse récompense.

« Non seulement nous prenons nos distances avec quelqu'un qui ne mérite pas le respect de ses collègues, mais nous envoyons un message pour affirmer que le temps de l'ignorance délibérée et de la complicité honteuse vis-à-vis des comportements d'agression sexuelle et du harcèlement sur le lieu de travail dans notre industrie est terminé », expliquent dans un communiqué les 54 membres du comité.

Depuis les enquêtes du New Yorker et du New York Times la semaine dernière, le tout puissant Harvey Weinstein est devenu un intouchable. Chaque jour, les révélations s’accumulent. De Angelina Jolie à Gwyneth Paltrow en passant par Judith Godrèche et Léa Seydoux, plus de 30 stars l’accusent d’agressions sexuelles, brisant l’omerta qui régnait depuis plusieurs décennies autour de ses agissements.

Celui qui a été l’un des personnages les plus puissants d’Hollywood est cette semaine en couverture du magazine Time avec ces trois mots : producteur, prédateur, paria.