Etats-Unis: Barack Obama revient dans l'arène

L'ancien président américain qui n'avait participé à aucun meeting depuis son départ de la Maison Blanche, en janvier 2017, est venu apporter son soutien jeudi 19 octobre à deux candidats au poste de gouverneur, dans le New Jersey et en Virginie, où le scrutin s'annonce très serré.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Barack Obama ne l'a jamais nommé. Mais l'ombre de Donald Trump a plané sur les deux discours qu'il a délivrés ce jeudi. Tout d'abord dans le New Jersey dans l'après-midi : « Certains politiques que l'on voit, on pensait les avoir mis au lit ! (rires) Je veux dire... ces gens nous ramènent cinquante ans en arrière. Nous sommes au XXIe siècle, pas au XIXe ! »

Et l'ancien président a continué de décocher ses flèches le soir en Virginie, toujours autour de cette idée d'une politique tournée vers le passé plutôt que vers l'avenir, et concentrée sur la peur plutôt que l'espoir. Mais Barack Obama s'est aussi employé à mobiliser un électorat démocrate un peu dispersé et complètement déprimé. « Notre démocratie est en jeu et elle en jeu ici même en Virginie. Nous avons besoin de votre aide ! Les élections comptent, voter ça compte ; vous allez envoyer un message partout dans ce pays, et dans le monde entier. Je vous aime. Que Dieu bénisse la Virginie, et allez au boulot ! »

Et le temps d'une soirée, les électeurs démocrates ont renoué avec le charisme d'un homme politique qu'ils continuent à vénérer et à regretter. Mais il en faudra plus pour assurer la victoire au gouverneur de Virginie, au coude-à-coude avec son concurrent soutenu lui par Donald Trump.

