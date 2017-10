Etats-Unis: premières mises en accusation dans l'enquête sur l'ingérence russe

Les accusations ont été placées sous scellé par un juge fédéral. Leur nature exacte reste donc pour le moment inconnue. Elles pourraient toutefois être rendues publiques dès lundi.

Selon CNN, qui a révélé l'information, tout a été préparé pour que toute personne mise en accusation vendredi puisse être placée en détention dès lundi. Il s’agirait d’au moins une personne, mais pour le moment aucun nom ne circule.

Deux pistes probables

L’historien Corentin Sellin, spécialiste des Etats-Unis, estime qu’il y a « deux grands favoris pour être les premiers mis en accusation. » A commencer par l’ancien conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump, le général Michael Flynn.

« Il semble le plus en danger car l’enquête Mueller a accumulé des éléments contre lui, rappelle le chercheur. Non seulement un voyage payé entièrement par la chaîne publique russe, et indirectement le Kremlin en 2015, mais aussi des contacts répétés avec des émissaires russes à la fois pendant la campagne, mais aussi avant et après sa prise de fonction comme conseiller à la Sécurité nationale. »

Ce grand nombre d’infractions présumées aux lois américaines, en particulier sur des contacts non déclarés avec des puissances étrangères, font de lui, selon Corentin Sellin, un probable « premier élu ». Mais « l’autre grand possible inculpé serait Paul Manafort, l’ancien directeur de campagne de Donald Trump durant la campagne entre avril et août 2016 ».

Ce dernier pourrait « être mis en cause pour des affaires de lobbying non déclarées en faveur de la Russie, mais pas forcément en rapport avec la collusion pendant la campagne. L’enquête Mueller aurait trouvé des éléments sur du lobbying non déclaré de Paul Manafort en faveur de la Russie, avant même la campagne 2016. »

Enquête du procureur spécial

Les agences de renseignement américaines ont conclu en janvier à l'ingérence de la Russie dans la campagne présidentielle en vue de favoriser la victoire de Donald Trump face à la candidate démocrate Hillary Clinton, notamment par le biais d'une campagne de piratage, la publication d'e-mails et des actions de propagande sur les réseaux sociaux.

Le procureur spécial Robert Mueller, ancien directeur du FBI, a été chargé d'enquêter sur des soupçons de collusion avec la Russie touchant les équipes de campagne de Trump. Le Kremlin, tout comme Donald Trump, a démenti en bloc les accusations.

Le porte-parole du procureur spécial, Peter Carr, s'est refusé vendredi soir à tout commentaire sur les informations de CNN.

Dans l'entourage du procureur, on précise que Robert Mueller a enquêté sur les liens financiers entre certains conseillers de Trump et des gouvernements étrangers, dont la Russie et la Turquie, ainsi que des soupçons de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et d'autres crimes financiers.