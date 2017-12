Haïti: Charles Aznavour en concert pour l'élite économique

Avec notre correspondante à Haïti, Amélie Baron

Aznavour est on ne peut plus populaire en Haïti, mais son concert, lui, n’avait rien de grand public. Le lieu choisi n’est accessible qu’en voiture et surtout les prix des billets, entre 100 et 250 dollars américains, étaient hors de portée de l’immense majorité des Haïtiens, comme le déplore l’écrivain Lyonel Trouillot.

« Deux cent cinquante dollars, c’est plus que mon salaire mensuel à l’université d’Etat d’Haïti. Et puis le lieu choisi, on a l’impression que cela rappelle les années Duvalier où vous aviez les riches qui allaient faire étalage de leur argent dans le mépris le plus total des conditions de vie de la majorité de la population. »

Lyonel Trouillot rappelle : « La compagnie qui l’a invité est dirigée par le fils de l’ancien président de la République. La gestion des affaires publiques est questionnée sans cesse. Aujourd’hui, j’aimerais bien qu’Aznavour chante quelques chansons à caractère social qu’il a pu écrire ou chanter, parce qu’il faudrait rappeler à ces gens qu'ils sont riches de la misère des autres. »

Ce concert de Charles Aznavour, qui aurait pu être un événement fédérateur, constitue une nouvelle preuve des immenses inégalités économiques et sociales en Haïti.