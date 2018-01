Californie: le cannabis, un business qui s'annonce lucratif

Depuis le 1er janvier 2018, la vente de marijuana à usage récréatif est autorisée en Californie. Cet Etat, le plus peuplé des Etats-Unis, était déjà depuis plus de 20 ans le pionnier de la vente de marijuana pour un usage médical. Mais la nouvelle législation risque de faire exploser les ventes.

Nicole Salisbury tient un magasin de marijuana, Green Pearl Organics, à Desert Hot Spring, dans le sud de la Californie. Jusqu’ici, elle vendait ses produits à des « patients » munis de feuilles de soins. Ce lundi elle a accueilli 2,5 fois plus de clients qu’en temps normal.

« Les demandes sont très variées, cela va des produits comestibles aux fleurs de cannabis en passant par la version concentrée, énumère-t-elle sur RFI. Ce sont des gens dont les ordonnances ont expiré et qui n’ont plus besoin d’en demander de nouvelles, ou qui je pense achetaient dans la rue et qui maintenant n'ont plus qu'à pousser la porte d'un magasin. Nous vendons de tout, mais évidemment beaucoup de fleurs de cannabis puisque c’est le produit numéro 1. »

Pour Nicole Salisbury, cette nouvelle législation est évidemment une aubaine. « C'est une bonne chose, j’ai dû augmenter le nombre de mes employés pour faire face aux nouveaux patients, explique la commerçante américaine. D’autant que Los Angeles n’est pas encore prête pour la vente de cannabis à usage récréatif : on a donc beaucoup de gens qui viennent en voiture de L.A ou d’Arizona, à deux heures de voiture d'ici. Et puis à cette époque de l’année on a beaucoup de touristes qui viennent en vacances à Palm Springs, près d’ici. On a donc une augmentation des gens qui viennent d’un autre Etat puisque dorénavant il suffit d’avoir 21 ans et une pièce d’identité ou un passeport valide pour en acheter. »

Des dizaines de milliards de dollars en jeu

Le secteur du cannabis légal devrait générer 40 milliards de dollars et plus de 400 000 embauches d'ici 2021 aux Etats-Unis, estime une étude publiée mardi 2 janvier. Cette nouvelle estimation du cabinet spécialisé Arcview en partenariat avec BDS Analytics comprend des achats directs de la part des consommateurs anticipés à 20,8 milliards de dollars d'ici trois ans ainsi que des recettes indirectes que les revendeurs versent aux cultivateurs et divers sous-traitants (comptables externalisés, etc.) ou dépensent auprès de commerces non-affiliés au secteur (supermarchés, magasins en ligne...).

La nouvelle projection représente un bond de 150% comparé aux recettes enregistrées en 2017 (16 milliards de dollars), selon ce rapport diffusé au lendemain de l'entrée en vigueur de la loi autorisant l'usage récréatif de la marijuana en Californie. Arcview et BDS s'attendent à ce que 4 milliards de dollars de recettes fiscales soient générées d'ici trois ans dans le pays grâce à ce secteur en plein boom, et près de 100 000 nouveaux emplois sans compter les emplois indirects, d'après le rapport qui affirme que les Etats pionniers dans la marijuana récréative enregistreront les meilleures retombées économiques.

De nombreux clients et exploitants se plaignent toutefois en Californie des lourdes taxes appliquées au cannabis et ses produits dérivés : elles peuvent atteindre 35% en incluant les taxes d'Etat, du comté ou de la municipalité.