Indignation générale en Haïti après les propos insultants de Trump

Amélie Baron

La déclaration du président américain a immédiatement suscité l’indignation, la colère des Haïtiens. Passées les insultes en créole ou en anglais à l’encontre de Donald Trump, sur les réseaux sociaux, beaucoup d’utilisateurs haïtiens, mais aussi des étrangers ont commencé jeudi soir à poster une avalanche de photos des plus beaux paysages du pays.

Du côté officiel, les réactions ont été plus tardives. Vendredi matin, une note de presse a été diffusée. On y lit que le gouvernement haïtien condamne avec la plus grande fermeté ces « propos odieux et abjects » qui, s'ils étaient avérés, seraient le reflet d’une vision « simpliste et raciste ».

Pour autant les Haïtiens n'ont pas non plus été surpris. Ce n'est pas le premier dérapage du président américain à leur égard. Pour nombre de responsables, ce scandale révèle la perception négative qui subsiste chez certains à l'encontre d'Haïti, une vision qui prendrait racine dans l'histoire singulière de la première république noire de l'Histoire.

Renald Lubérice, qui est secrétaire général du Conseil des ministres, indique que selon lui ce dénigrement d'Haïti prend racine à l'origine du pays, quand les dirigeants noirs ont déclaré leur indépendance à la face du monde à l'époque esclavagiste. « On a construit Haïti comme éant un pays à part. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui ne sorte pas encore de cette image d'Haïti qui a été mis à part dans le concert des nations. parfois, il y a un problème de culture, parfois il y a un problème historique des différentes prises de position. Il y a des efforts à faire et ces efforts doivent être intensifiés mais pas pour prouver quoique ce soit à qui que ce soit parce qu'Haïti reste Haïti », explique-t-il.

Il n’y a pas de bon moment pour qualifier un Etat de « pays de merde », mais cette déclaration tombe on ne peut plus mal dans le cas d’Haïti, car le pays rendait, ce vendredi, hommage aux plus de 200 000 personnes tués lors du séisme il y a 8 ans jour pour jour.

