Chili: première journée chargée pour le pape François à Santiago

Trois messages pour trois leiux: le programme de la visite du Pape François, détaillé par le père Felipe Herrera, porte-parole de la commission chilienne en charge de cette visite

« A Santiago, il verra surtout la société civile, des habitants de zones urbaines, le centre de décision politique du pays, et une grande partie de l’Eglise chilienne et de sa hiérarchie. La paix et la justice sont deux thèmes très importants qu’il développera à Santiago.

A Temuco, l’objet sera la rencontre avec les habitants et la messe qui sera célébrée pour le progrès des peuples. Il a choisi en particulier cette région où il y a un conflit avec l’ethnie Mapuche. L’Etat, le gouvernement, a une dette historique envers cette ethnie pour s’être approprié ses terres. Et il n’y a pas que ça, il y a des problèmes de pauvreté, etc. Le Pape a pour habitude de voir de ses propres yeux les lieux où les plaies sont encore ouvertes.

Il finira par Iquique, la ville qui compte le plus d’immigrants, un autre thème qui intéresse tout particulièrement le Pape au niveau mondial en plus des pratiques religieuses locales, traditionnelles et populaires. Ce sera une rencontre très festive, très colorée avec un message très fort pour encourager l’accueil des migrants. »