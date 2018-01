Etats-Unis: une foule compacte pour la «Marche des femmes» à New York

Un an jour pour jour après l’élection de Donald Trump, les femmes sont à nouveau dans la rue pour dénoncer pèle mêle le harcèlement dans la foulée de l’affaire Weinstein, la montée du racisme ou encore l’incompétence du président américain. Elles étaient plusieurs milliers à battre le pavé à travers tous les Etats-Unis. A New York, une foule compacte, majoritairement féminine s’était donné rendez-vous à côté de Central Park au pied d’un hôtel appartenant à la famille Trump.

Avec notre correspondante à New York, Marie Bourreau

Les slogans vieux d’un an « Donald Trump dégage » et les bonnets roses tricotés, symboles de la lutte des femmes, avaient d’ailleurs été ressortis pour l’occasion. L’ambiance était bon enfant, mais les sujets de préoccupation toujours très nombreux.

« On a un président qui est ouvertement raciste, sexiste, homophobe et qui ne s'en cache pas et c’est vraiment très inquiétant pour nous, les Américains », lance une manifestante.

« Ça a été une vraie prise de conscience. On en était encore à se jeter des fleurs en se disant que les choses étaient tellement belles sous le merveilleux président Obama et qu’on était les meilleurs. Il fallait qu’on se prenne une bonne claque, et c’est ce qu’on a reçu », constate une autre.

De nombreux panneaux réclamaient d’ailleurs le départ du président Donald Trump même si Kristin ne se fait pas vraiment d’illusion : « Il est malheureusement le plus puissant. Mais on a besoin que les gens votent pour le Sénat, pour le Congrès, pour tous ces gens qui font la différence. Et ce genre de manifestation peut aider. Merci Donald Trump d’avoir fait de moi une militante. »

Les femmes ont d’ailleurs bien l’intention de faire entendre leur voix et cela jusqu’aux urnes lors des élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre 2018.

