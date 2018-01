A la Une: Brésil, la justice confirme la condamnation de l’ancien président Lula

L’ancien président Lula a été condamné en appel hier mercredi 24 janvier. Une information qui fait la Une bien entendu de toute la presse brésilienne. Certains quotidiens brésiliens ont fait des Unes comme s’il s’agissait d’un décès. C’est le cas par exemple du Diario de Cuiaba qui a choisi de mettre sur un fond noir une photo de Lula avec en gros caractères juste au-dessus ce titre « Lula condamné à douze ans de prison pour corruption ». O Globo met également en Une une photo de l’ancien président brésilien, un Lula qui semble défiant. O Globo qui parle de la pire défaite dans la carrière de Lula

Une condamnation unanime, c’est-à-dire des trois juges, qui ont même alourdi sa peine qui est passée de neuf ans et six mois de prison à douze ans et un mois. Un revers dont il aura du mal à se remettre estime l’éditorialiste du quotidien. Zero Hora, quotidien de Porto Alegre où avait lieu hier ce procès en appel, estime que le PT, le Parti des travailleurs de Lula, peut commencer à chercher un plan B pour les prochaines élections présidentielles d’octobre prochain.

Lula n’abandonne pas malgré cette condamnation

Même si une bonne partie de la presse a décidé d’enterrer la carrière politique de l’ancien président, Lula ne semble pas vouloir jeter l’éponge, comme il l’a confirmé lors d’un discours à Sao Paulo. « Ce jugement est pour moi l’opportunité de voyager dans tout le Brésil et de commencer à discuter avec le peuple brésilien sur ce que nous avons eu, sur ce que nous sommes en train de perdre, et ce qu’on pourrait avoir à nouveau. J’étais déjà décidé à ne plus faire de politique, j’ai déjà été président et reconnu dans les politiques que j’ai menées, mais ce que je ressens maintenant, c’est que tout ce qu’ils sont en train de faire actuellement, c’est d’empêcher que je puisse être candidat, même si je ne gagne pas, juste d’empêcher de me présenter. Mais cette provocation est tellement énorme que ça me donne de l’urticaire ! Du coup, maintenant je veux être candidat à la présidence de la République ! »

Une candidature remise en question ?

Si l’ancien président pense qu’il peut rester en course pour l’élection présidentielle, c’est qu’il existe encore des recours comme l’explique le Correio Braziliense. De nombreux recours d’ailleurs sont encore envisageables même si le fait que la décision ait été rendue à l’unanimité réduit le nombre de ces recours. Lula pourra également en dernier ressort saisir la Cour suprême. Des procédures qui peuvent durer des mois et qui pourraient permettre à Lula de profiter de cette situation pour se présenter si tant est que le Tribunal suprême électoral accepte sa candidature. Lula va devoir aussi convaincre ses pairs. Car au sein de sa famille politique et c’est également le cas de certains de ses alliés, on commence à douter et à se poser la question de la viabilité de cette candidature si les recours ne sont pas rapidement traités comme l’explique la Folha de Sao Paulo.

Le Parti des travailleurs va devoir se réunir et discuter des différents scénarii envisageables estime le quotidien. Surtout que d’autres affaires attendent Lula. Actuellement 6 procédures sont ouvertes contre l’ancien chef d’État, la plupart pour corruption. Et deux autres doivent être lancées prochainement. Des affaires qui pourraient permettre au PT de jouer la carte de la victimisation, une stratégie déjà employée ces derniers mois, précise le Correio Braziliense.

Partisans et critiques de Lula dans la rue

Après l’annonce de la sentence, des manifestations ont été répertoriées dans de nombreuses villes, notamment à Porto Alegre ou encore à Sao Paulo. Et c’est dans cette dernière, la plus grande ville du pays, où s’est déroulée la plus importante marche avec des partisans du PT en colère contre cette décision de justice, des partisans qui crient au complot et qui dénoncent une justice au cas par cas, précise O Globo.

Mais il n’y avait pas que des partisans de Lula qui défilaient. Car même s’il est très populaire au Brésil, l’ancien président est également très décrié par une partie de la population qui estime que cette condamnation est normale, car à l’image d’une grande partie de la classe politique, Lula a profité des largesses du système et qu’il doit donc être condamné pour corruption.

Donald Trump envisage une solution pour les « dreamers »

Ce mercredi, le président américain Donald Trump s’est montré confiant en vue d’une solution pour les « dreamers », ces immigrés entrés illégalement aux États-Unis alors qu’ils étaient mineurs. C’est ce qu’il a confié hier lors d’un échange avec des journalistes à la Maison Blanche, détaille le New York Times. « Les choses commencent à bouger. Cela va se faire, à un certain point dans l’avenir, sur une période dix à douze ans » a-t-il expliqué avant de préciser que la construction du mur à la frontière avec le Mexique était toujours dans la balance. C’est-à-dire que Donald Trump continue de conditionner la mise en place d’une loi pour protéger ces immigrés avec la construction de ce mur.

Un chantage auquel les démocrates refusent de se soumettre précise le quotidien. Ces derniers ont été clairs lundi dernier lorsqu’ils ont voté en faveur d’un budget fédéral temporaire. Si d’ici au 8 février ce dossier n’avance pas, ils ne voteront pas en faveur d’un nouveau budget, c’est-à-dire qu’il menace d’un nouveau « shutdown », une paralysie des administrations fédérales, si d’aventure aucune proposition concrète ne leur a été faite. Ce que Donald Trump compte faire lundi prochain précise le New York Times.

L’ancien médecin sportif américain Larry Nassar finira ses jours en prison

« Je viens de signer votre arrêt de mort ». C’est avec ces mots que la juge Rosemarie Aquilina a annoncé la sentence pour cet ancien médecin de la fédération américaine de gymnastique, coupable d’abus sexuels, raconte le Washington Post. Une peine allant de quarante à 175 années de prison pour sept chefs d’inculpation qui viennent s’ajouter à une condamnation à soixante ans de réclusion pour pédopornographie.

Un procès au cours duquel plus de 160 anciennes gymnastes, dont les plus connues de la discipline, sont venues témoigner révélant leur calvaire et les conséquences qu’elles subissent encore aujourd’hui. L’affaire Larry Nassar détaille le quotidien n’est pas terminée pour autant. Ce médecin a agi en toute impunité pendant plus de vingt ans et désormais c’est la fédération américaine de gymnastique et le comité national olympique qui font l’objet d’une enquête.