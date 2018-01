A la Une: Donald Trump et son discours sur l’état de l’Union

Justement c’est la grande question, selon les médias : Que va dire le président, et surtout, comment va-t-il le dire ? Car son comportement sera aussi -si ce n’est plus- plus important que les mots qu’il prononcera, écrit Politico. Selon le site d’information, il y a plusieurs inconnues, entre autres : le président suivra-t-il son script. A noter, selon Politico, que Donald Trump a souvent été félicité lorsqu’il est resté fidèle au prompteur. Autre interrogation, relayée par Politico : « Le président précisera-t-il ses politiques en direction des immigrants et par rapport à la réforme de la santé ? » Fort d’une économie qui tourne à plein régime, Donald Trump pourrait tendre la main aux démocrates, estime Politico. Car il est confronté à un électorat divisé. « Une bonne partie des Américains sont tellement dégoûtés par sa présidence qu’ils ont du mal à reconnaître, ne se serait-ce que quelques-uns des succès de cette administration. »

Ce discours sur l’état de l’Union, le premier de Donald Trump, est un évènement très médiatisé. Du coup le New York Times s’est penché sur la relation entre le président et les médias. Sous la présidence Trump, les reporteurs sont en demande d’information et en même temps la cible d’attaques, écrit le journal. D’après Steve Bannon, l’ancien conseiller en chef à la Maison Blanche interrogé par le New York Times, c’est la « première présidence McLuhanesque ». En fait, Bannon fait allusion au théoricien de la communication Marshall McLuhan qui a développé l’idée selon laquelle « le média est le message ». La réalité devient moins importante que sa représentation. « Le monde numérique est plus réel que le monde physique », explique Steve Bannon, ajoutant que Donald Trump aurait parfaitement compris cette donne.

La démission du directeur adjoint du FBI

Selon CNN, Andrew McCabe est devenu la bête noire du président Trump qui lui reproche sa proximité avec les démocrates et son rôle dans l’enquête sur une éventuelle influence russe dans la campagne présidentielle de 2016. Alors que le président ne souhaitait pas commenter la démission surprise du numéro 2 de la Police fédérale, les démocrates, eux, craignent une purge au sein du FBI qui pousserait vers la sortie des proches de l’ancien directeur James Comey. C’est à la lire sur le site Politico.

Bataille politico-judiciaire après le jugement de Lula

Lundi 29 janvier 2018, les sympathisants de Lula ont organisé une manifestation à Sao Paulo durant laquelle ils ont dénoncé -à nouveau- la condamnation de l’ancien métallo à 12 ans et un mois de prison. C’est à lire dans le journal O Globo. De nouvelles preuves de son innocence seront présentées devant les Nations unies, a annoncé l’un de ses avocats à cette occasion.

En attendant, la présidente de la Cour suprême s’est également exprimée sur le jugement. Carmen Lucia a mis en garde contre un recours devant son institution, un recours qui « abaisserait » le prestige de la Cour. Pour l’instant, elle refuse d’inscrire la question sur l’emprisonnement de Lula à l’ordre du jour de la prochaine séance.

Le journal canadien Le Devoir de son côté s’interroge sur l’avenir de Lula et du Parti des Travailleurs en cette année électorale. « Sous la présidence de Lula, le PT a mené une lutte titanesque contre la pauvreté et les inégalités. Que la gauche voit en lui un sauveur est compréhensible », écrit le quotidien québécois, avant d’ajouter: « Que cependant elle n’ait encore pour seule figure de rédemption, ce vieux routier de 72 ans qui a quand même quelque chose de désolant. C’est signe de problème de renouvellement ».

Justin Trudeau appelle à combattre l’islamophobie

Un appel largement relayé et commenté par la presse canadienne. Le Premier ministre s’exprimait lors d’une cérémonie de commémoration à l’occasion du 1er anniversaire de l’attentat contre la mosquée de Québec qui avait fait six morts. C’est à la Une du Devoir. Selon le journal, l’événement venait « clore une longue fin de semaine de commémorations qui avait inclus une rencontre publique avec les familles des victimes à l’intérieur même du Centre culturel islamique de Québec ».