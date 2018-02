Etats-Unis: en Californie, le juteux business du cannabis

En Californie, la légalisation du cannabis est entrée en vigueur le 1er janvier dernier, malgré les vives protestations de l’administration Trump. Certains appellent déjà ce nouveau secteur économique le « Green rush », en référence à la ruée vers l’or au XIXe siècle, et il dépasse déjà les espérances des autorités californiennes. Car il représente des centaines de milliers d’emplois nouveaux et des milliards de dollars de recettes pour l'Etat californien qui contrôle désormais ce commerce. La preuve à la conférence internationale du cannabis de San Francisco.

Avec notre correspondant à San Francisco, Eric de Salve

Un mois après sa légalisation, la marijuana est déjà un produit marketing comme un autre en Californie. Dans un hôtel de luxe de San Francisco se tient la conférence internationale du business du cannabis, où l’herbe se fume mais s’avale également. « On a des truffes au chocolats, on fait aussi des bonbons à la menthe, dit un commerçant. Pour ceux qui n’en ont jamais consommé, c'est fantastique. Ce sont juste 5 mg, donc ce n’est pas trop, et vous sentez les effets en 20 ou 25 minutes ».

Plus loin, Allan, propose à la dégustation ses chocolats au haschisch. « Fumer l'herbe, c'est mauvais pour les poumons. Donc nous, on a voulu trouver le moyen le plus sain de consommer la marijuana », dit le jeune artisan californien. À la conférence, l'herbe se décline aussi en gel douche et shampoing, des centres touristiques dédiés au cannabis sont même en construction.

Désormais régulé par les autorités, ce nouveau secteur économique assure de nouveaux revenus à la Californie. « C'est un marché énorme ! Selon les estimations, il pourrait valoir 4, 6 ou même 10 milliards de dollars. Nous sommes encore en train de le découvrir, dit Alex Traverso, responsable du bureau californien du contrôle du Cannabis. Et concernant les recettes fiscales, on estime que sur les trois premières années, on atteindra près d'un milliard de dollars de revenus, et encore il s'agit de l'estimation basse ».

Et selon les pronostics, le cannabis légal pourrait aussi générer 400 000 emplois d'ici trois ans en Californie.