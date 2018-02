Canada: un procès pour crime ravive des tensions raciales en Saskatchewan

De notre correspondante à Montréal,

L'histoire s’est déroulée en août 2016 en Saskatchewan. Quatre jeunes autochtones sont allés sur le terrain d’une ferme pour, selon eux, demander de l’aide car leur pneu d’auto était crevé. Le fermier raconte qu’il pensait que les jeunes s’apprêtaient à le voler. Il y a altercation et le jeune Amérindien de 22 ans est tué d’une balle dans la tête. Durant le procès, les avocats du fermier ont avancé que le coup de feu était accidentel, que l’arme était défaillante. Le fermier est acquitté… et ce procès, on le savait, on le suivait, a accentué les tensions raciales dans la province. Il y a eu beaucoup de choses écrites sur les réseaux sociaux avant, pendant et après ce procès qui a jeté un éclairage sur les tensions entre les communautés autochtones et les fermiers.

La population autochtone abasourdie

Les autochtones du pays ont reçu un véritable coup de massue, et pas qu’eux d’ailleurs, à l’annonce du verdict. Les manifestations s’enchaînent dans plusieurs villes à travers le pays. Depuis un an, on ne parle que de réconciliation avec les peuples autochtones. Ils sont dégoûtés et estiment qu’il y a des failles dans le processus de justice. Que le jury dans ce procès était trop... blanc. La composition du jury était critiquée avant même le procès et cet acquittement, disent-ils, est la preuve du racisme qui existe toujours envers les peuples autochtones.

Justin Trudeau s'en mêle

Preuve de l’importance de cette affaire et de l’émotion qu’elle a provoquée, la famille de Colten Boushie, l’autochtone qui a été tué, a été reçue à Ottawa par plusieurs ministres dont celle de la Justice, Jody Wilson Raybould, elle même améridienne, et aussi par le Premier ministre Justin Trudeau qui a exprimé sa sympathie: « Je comprends à quel point ils sont tristes ou fâchés. Notre système de justice en général n’a pas toujours été très favorable ou très reconnaissant de la réalité autochtone ». Il a d’ailleurs promis d’améliorer le système judiciaire canadien. Le gouvernement va donc réfléchir sur le processus de sélection des jurés. Plusieurs membres du gouvernement ont été critiqués pour avoir parlé de cette affaire, pour avoir exprimé leurs sympathies à la famille. Ingérence politique ou imprudence ? La polémique continue d'enfler.