A la Une: encore une tuerie de masse dans une école aux Etats-Unis

Comme souvent après ce type de drame, la presse américaine s’interroge et réclame des mesures. « Oui, c’est arrivé ici. Il y a eu une tuerie de masse dans une école de Floride. Et maintenant on fait quoi ? » Le titre de l’éditorial du Miami Herald résume parfaitement le sentiment de la presse américaine au lendemain de la dix-neuvième fusillade dans une école depuis le début de l’année. La 291e en milieu scolaire depuis le début de 2013 selon Shannon Watts, fondatrice d’une organisation qui lutte contre la prolifération des armes, peut-on lire dans les pages de The Hill. Dans son éditorial, le Miami Herald rappelle encore une fois à quel point ces drames deviennent banals.

Des tragédies qui ne font la Une des médias qu’un très court laps de temps précise le quotidien qui s’indigne de la récurrence de ces drames : « Non, ce n’est pas supposé arriver partout, mais c’est le cas, et avec une fréquence écœurante ». L’éditorialiste, qui compile dans un premier temps des données statistiques avec ces chiffres terribles : dix-sept morts, plus de dix blessés, change finalement de ton et d’opinion. Non, cette tragédie va faire les Unes. Et le quotidien de s’en prendre aux élus, incapables de légiférer pour inverser cette tendance.

L’État de Floride va payer les funérailles de ces dix-sept victimes, mais les élus qui prennent ces décisions sont les mêmes qui restent les bras croisés lorsqu’il s’agît de faire des propositions de loi pour éviter de tel drame. Et pendant ce temps, des vies sont brisées. Un constat que l’on retrouve dans la presse après chaque fusillade dans une école déplore le quotidien.

Le 911 fêtera ses 50 ans ce vendredi aux États-Unis

Une triste coïncidence étant donné la tragédie qui s’est déroulée ce mercredi en Floride. Ce numéro a été mis en service pour la première fois le 16 février 1968. Un numéro qui a permis de sauver un nombre inimaginable de vie selon le Sun Sentinel. D’ailleurs, il est encore composé en moyenne 240 millions de fois par an. Mais le quotidien explique en quoi ce numéro est désormais devenu une menace pour le public américain. Incapable de prendre en compte les photos, les vidéos, les SMS, il ne permet même pas de géo localiser la personne qui appelle.

Un numéro qui n’a pas suivi l’évolution des technologies, estime le Sun Sentinel. Cette semaine se tiendra la conférence annuelle du 911 qui rassemble tous les acteurs des systèmes d’urgence. L’occasion peut-être, selon le Sun Sentinel, et des acteurs du secteur de demander à ce qu’un plan de modernisation soit inclus dans le grand projet d’infrastructures que doit annoncer Donald Trump. Une modernisation du 911 qui coûterait selon ce quotidien pas moins de vingt milliards de dollars.

Nicolas Maduro, le président vénézuélien félicite la Colombie pour les mesures prises à la frontière entre les deux pays

Des mesures qui ont été prises, il faut le rappeler, à cause de l’afflux massif de Vénézuéliens qui quittent leur pays pour fuir une crise humanitaire et politique sans précédent. Des centaines de milliers si l’on en croit les chiffres de l’office des migrations colombiens. Nicolas Maduro estime quant à lui que ces mesures vont enfin permettre de mettre un terme à l’abandon par les autorités colombiennes de la gestion de ses frontières. Une frontière, côté colombien, où l’insécurité règne selon le président vénézuélien. Une vision des choses bien erronée selon El Tiempo.

Le président vénézuélien a par ailleurs expliqué qu’il avait reçu une invitation de Juan Manuel Santos, son homologue colombien, en vue d’une future réunion. Faux a tenu à rétorquer la présidence colombienne détaille ce matin El Espectador. La lettre adressée à Nicolas Maduro est en fait la même que celle adressée à six autres dirigeants régionaux. Un courrier qui appelle ces dirigeants à œuvrer pour préserver l’environnement. Les relations entre les deux pays voisins sont plus tendues que jamais, surtout suite aux déclarations de Tarek Saab, le procureur général du Venezuela, qui n’a pas hésité à parler de soi-disant plans colombiens pour envahir ou encore bombarder le Venezuela.