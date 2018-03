Donald Trump s’agace de sa caricature dans le Saturday Night Live

Avec notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier

« Welcome back Mr. President... » En septembre 2017, la nouvelle saison du Saturday Night Live démarre par une bonne nouvelle : Alec Baldwin est toujours là pour incarner Donald Trump. Grimaces et roulements d’yeux suffisent à électriser le public.

« Thank Sarah. I had to come back. Sometimes when you’re president you have to make sacrifices so I skipped the back nine... », se vante le faux milliardaire. Ce que l’on peut traduire par : « J’ai fait le sacrifice de ne pas terminer mon parcours de golf », en écho à la lenteur de la réaction présidentielle après qu’un cyclone a détruit Porto Rico.

Donald Trump est un délice pour les scénaristes et Baldwin, lui, semble presque en mission. Il ne cache pas son dégoût pour le personnage et il serait même « à l’agonie » de devoir continuer à l’incarner. « L’agonie, c’est pour ceux qui sont forcés de te regarder », a répliqué le 2 mars le vrai Trump, tout en soulignant le relief inédit que le rôle a donné à la carrière de l’acteur.

Alec Baldwin, whose dying mediocre career was saved by his terrible impersonation of me on SNL, now says playing me was agony. Alec, it was agony for those who were forced to watch. Bring back Darrell Hammond, funnier and a far greater talent! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 mars 2018

« I’m saving the economy, destroying ISIS, and right now, I’m getting my daily intelligence briefing…- Ho, from who ? - From you guys... », assène Alec Baldwin dans un de ses sketchs. Ce qui donne :

« Qui vous donne le briefing sécurité quotidien ? », question prétendument posée par les animateurs de la matinale de Fox News. « C’est vous, les amis ! », répond le président encore dans son lit, illustrant le temps que Trump passerait devant la télévision, et ses sources d’information discutables.

Les passages de Baldwin ne lui échappent en tout cas pas et l’acteur a confirmé hier que malgré sa souffrance, il s’accrochait… grâce à l’espoir de jouer un jour la scène de la démission ou de la destitution du président des Etats-Unis.