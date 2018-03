Donald Trump renonce à augmenter l’âge requis pour acheter des armes

Avec notre correspondance à Washington, Anne Corpet

Peu après le massacre de Parkland, Donald Trump avait assuré qu’il était favorable à ce que la limite d’âge pour l’achat d’un fusil semi-automatique passe de 18 à 21 ans. Mais la mesure ne figure pas dans les propositions présentées par la Maison Blanche.

David Hogg, l’un des lycéens de Floride à la tête du mouvement pour un plus strict contrôle des armes à feu voit dans ce revirement la mainmise du lobby des armes à feu sur le monde politique. « Trump ne vaut pas mieux que les autres politiciens. Il avait lui-même dit aux élus de son parti qu’ils étaient sous la coupe de la NRA et que c’était pour cela qu’ils n’osaient pas agir. Mais ensuite il a reculé et a renoncé à agir. Et je lui demande pourquoi ? Montrez-nous que vous valez mieux que les autres politiciens, que vous n’obéissez pas à la NRA et que vous voulez vraiment agir », dit-il.

Dans un tweet, ce lundi matin, le président déclare qu’il manque de soutien politique pour faire passer la mesure et délègue aux Etats la responsabilité de le faire. Mais pour le représentant démocrate de Floride cela n’a aucun sens.

« Si nous n’adoptons pas une norme nationale, nous allons continuer avec ce système qui permet aux gens d’aller acheter des armes dans les Etats les plus laxistes pour ensuite transporter ces armes dans d’autres Etats et mettre la population en danger. C’est pour cela qu’il faut agir à Washington. Il est temps d’avancer et d’agir », souligne Ted Deutch.

Mais il est vrai qu’à l’approche des élections de mi-mandat, les élus du Congrès sont réticents à voter des mesures que combat férocement la NRA, le puissant lobby des armes à feu.

