Après les législatives, la Colombie se cherche désormais un président

Depuis la fin du cessez-le-feu bilatéral, il y a eu trop de morts des deux côtés. C'est ce que nous devons faire cesser. Et cela ne peut se faire que par le dialogue. Les arguments de la force doivent devenir la force des arguments. C’est pour cette raison, pour sauver des vies, et afin de parvenir à une paix complète en Colombie, que j’ai décidé de relancer les négociations de paix avec l’ELN. Le but est d’obtenir un nouvel accord pour un cessez-le-feu qui mette fin aux hostilités, un accord large et qui doit être vérifiable. J’espère que l’on avancera le plus possible sur les thèmes inscrits à l’agenda et, pourquoi pas, que l'on arrivera à tout traiter dans les prochains mois, si la volonté est là. De notre côté, elle existe. Nous retournerons donc à la table des négociations avec l’objectif le plus important que puisse impliquer n’importe quelle décision: sauver des vies de Colombiens et consolider ces avancées en vue d'une paix qui sera ainsi la plus grande réussite de la génération actuelle de nos compatriotes