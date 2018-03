La reconversion monétaire laisse les Vénézuéliens sur leur faim

Avec notre correspondant à Caracas, Julien Gonzalez

Le président a montré des photos jeudi 22 mars des nouveaux billets qui entreront en circulation, ôtant trois zéros aux actuels bolivars : ces nouveaux billets à venir, qualifiés de « bolivars souverains », iront de deux bolivars pour le plus petit montant à 500 bolivars pour le plus grand.

Motif de cette décision selon le chef de l'Etat : lutter contre « la guerre économique et monétaire » menée contre le bolivar. Nicolas Maduro a une nouvelle fois accusé jeudi la Colombie d'accaparement et de contrebande de billets à la frontière.

Fin décembre 2017, Nicolas Maduro avait annoncé la création de nouveaux billets. Un changement non sans difficulté pour le quotidien des Vénézuéliens car ces billets étaient arrivés en retard dans le pays. Et depuis plusieurs mois, ils manquent cruellement dans les distributeurs des billets des banques.

Actuellement, le montant le plus élevé des billets est de 100 000 bolivars, environ deux euros au taux de change officiel flottant, 30 centimes d'euros environ au taux de change parallèle.

Cette annonce d'une reconversion monétaire intervient alors que le pays traverse une crise économique et une très forte inflation qui pourrait atteindre les 13 000 % cette année selon le FMI.

Comment les Vénézuéliens ont-ils reçu la nouvelle ?

Ce vendredi, Lorenzo défend bec et ongles le petro, la monnaie virtuelle lancée par le président Maduro le mois dernier, mais aussi l'annonce de nouveaux billets. Ce serveur dénonce « les attaques menées contre le bolivar ». « En ce moment, dit-il, personne n'a de billets parce qu'il n'y en a pas dans le pays, parce qu'ils ont été volés et emmenés à la frontière. Ces nouveaux billets, c'est la meilleure manière de faire face à la guerre économique que l'on mène contre notre pays, de lutter contre la contrebande de bolivars. C'est une bonne mesure et j'espère que cela va stabiliser notre économie. »

Un avis que ne partage pas Alejandra. En 2008, une reconversion monétaire avait déjà éliminé trois zéros des anciens billets pour permettre l'arrivée du « bolivar fort ». Alors, ces nouveaux billets, c'est pour elle la preuve de l'échec de la politique monétaire du gouvernement. « C'est une très mauvaise décision : cela va apporter plus de misère et plus d'hyperinflation selon moi. En plus, déjà que nous n'avons pas les billets actuels, je n'ose pas imaginer les nouveaux ! Qu'est ce que Maduro devrait faire ? S'occuper de la nourriture, faire que le pays produise... Lui ce qu'il fait, c'est inventer et inventer des choses chaque fois pire ! »

Plusieurs économistes ont assuré quant à eux que la crise ne se résoudra pas sans véritables changements de la politique monétaire et économique du pays.