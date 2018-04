A la Une: Toronto sous le choc après l’attaque à la camionnette

Voilà comment un jour de printemps ensoleillé s’est transformé en tragédie, écrit le Toronto Star. Le journal Le Devoir parle d’une scène d’horreur à Toronto. Une scène à laquelle a assisté Nana Agyeman-Badu, un chauffeur de 56 ans. Il raconte au journal qu’il venait de déposer un client lorsqu’il a vu la camionnette blanche foncer sur des passants sur la rue Yonge, dans le nord de Toronto. « J’ai d’abord pensé à une livraison, mais il allait très vite, sur le trottoir », explique ce témoin qui a vu aussi une femme se faire projeter par le véhicule-bélier contre un abribus. Mais l’horreur ne faisait que commencer car le chauffeur de la camionnette, qui a écrasé sa première victime a poursuivi sa course meurtrière.

Que sait-on sur le conducteur et son mobile ?

Il s’agit d’Alex Minassian, 25 ans, un résident de Richmond Hill, une banlieue nord de Toronto. D’après Le Devoir, il était inconnu de la police. Pour l’instant, le mobile reste inconnu mais les autorités parlent toutefois d’un geste « assurément » délibéré. Selon le chef de la police de Toronto cité par Le Devoir, « toutes les pistes étaient sur la table » à ce point de l’enquête. Ses anciens camarades de l’université le décrivent comme un homme sans penchant particulier pour la politique, la religion ou la violence. Selon certains, c’était quelqu’un de plutôt solitaire qui avait du mal à communiquer.

La presse se félicite de la réaction des autorités de Toronto

Face à l’horreur, la ville a refusé de dramatiser sur ce qui s’est passé, écrit le Toronto Star dans son éditorial. La police et les dirigeants politiques s’en sont strictement tenus aux faits. Malgré l’impatience des médias, ils n’ont pas voulu spéculer sur d’éventuels mobiles. Ils n’ont pas non plus voulu attiser les peurs. Les habitants eux aussi, dans leur large majorité, sont restés calmes. Reste à savoir « comment cela a pu arriver dans une ville sûre, multiculturelle et en plein boom économique comme Toronto ? », s’interroge The Globe And Mail. Sans connaître pour l’instant la réponse, le journal est convaincu que la ville de Toronto sortira renforcée de cette tragédie.

Manifestations au Nicaragua

Au Nicaragua, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier, lundi, dans les rues de la capitale Managua. Ils dénonçaient la récente répression du mouvement de colère contre le projet de réforme des retraites du président Daniel Ortega. « Une marche pour défendre la liberté », écrit le journal La Prensa. Brandissant des drapeaux blanc et bleu, aux couleurs du pays, des personnes de tout âge et de toutes tendances politiques ont battu le pavé sous le slogan « la rue est au peuple » ou encore « le peuple s’est réveillé ». L’organisation patronale COSEP qui a organisé la manifestation demande « à repenser l’avenir du Nicaragua », écrit El Nuevo Diario. Elle exige aussi certaines conditions pour un dialogue avec le gouvernement.

Proposition cruelle d’un candidat mexicain à la présidence

Au Mexique, une proposition cruelle d’un candidat à la présidentielle a été mise à exécution. Lors du premier débat dimanche dernier, le candidat indépendant Jaime Rodriguez Calderon, surnommé « El Bronco », a proposé de « couper la main » des voleurs pour faire baisser la délinquance. Dans un premier temps, cela a déclenché beaucoup de commentaires amusés sur des réseaux sociaux. Mais un groupe criminel de la ville d’Acapulco a décidé d’appliquer ce châtiment cruel. Un corps pour l’instant non identifié a été retrouvé avec les bras les jambes et la tête coupés. Et un message signé « los enterradores » (les « enterreurs ») : « El Bronco l’a dit, il faut couper la main aux voleurs, voici le premier ». C’est à lire dans El Financiero.

Au Brésil, un rapport pointe la pauvreté enfantine

Selon l’étude la Fondation Abrinq, presque la moitié des personnes pauvres sont des enfants de moins de 14 ans, soit 17 millions de jeunes et de très jeunes Brésiliens. Une triste réalité dont le pays n’arrive pas à se débarrasser, écrit O Globo. En cause, selon le journal, l’inaction des autorités et institutions publiques qui ne sont pas présentes dans les quartiers défavorisés.