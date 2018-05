A la Une: les questions du procureur Mueller à Donald Trump

L’enquête du procureur spécial Mueller sur une éventuelle ingérence russe dans la campagne présidentielle fait à nouveau les gros titres. Le New York Times révèle les questions que Robert Mueller souhaite poser à Donald Trump. Il y en a 50 en tout, rapporte le journal, la plupart d’entre elles concernent une éventuelle obstruction à la justice du président. Dans la liste, des questions sur le limogeage de l’ancien directeur du FBI James Comey, sur les relations de Donald Trump avec son ministre de la Justice Jeff Sessions et sur une réunion à la Trump Tower à New York en juin 2016.

Étaient présents à cette réunion des responsables de l’équipe de campagne du candidat Trump et une avocate russe qui leur a alors offert des informations censées compromettre la candidate démocrate Hillary Clinton. Selon le New York Times, la liste de ces questions permet d’avoir pour la première fois des informations détaillées sur l’enquête lancée il y a presque un an et qui avance dans le plus grand secret.

Le salaire minimum doublera au Venezuela

Le président Nicolas Maduro a annoncé une augmentation de 95,4 % du salaire minimum. C’est la troisième hausse depuis le début de l’année. Le salaire minimum est désormais fixé à deux millions et demi de bolivars. Ce qui équivaut à 37 dollars selon le taux de change officiel ou un peu plus de 3 dollars sur le marché noir. Le président, en faisant cette annonce, a affirmé vouloir défendre le travail et les salaires. Des propos cités par le Correio del Orinocco, journal proche du gouvernement. El Nacional de son côté, qui partage plutôt des positions défendues par l’opposition, remet l’augmentation du salaire minimum dans le contexte économique du pays.

Il faut savoir que l’inflation pourrait atteindre 13 000 pour cent cette année, à en croire les experts du FMI. Selon El Nacional, le nouveau salaire minimum ne permet même pas d’acheter une poule de 4 kilos, qui coute d’après une photo postée par le président de l’Assemblée nationale, 4 millions de bolivars, soit presque le double.

Au Nicaragua, les manifestations se poursuivent

Mais hier c’étaient les sympathisants du président Daniel Ortega qui sont descendus dans la rue. Le président lui-même avait convoqué ce rassemblement sous le slogan « dis oui à la paix ». Des dizaines de milliers de personnes ont suivi son appel. Ce qui montre selon le Miami Herald le fort soutien dont Daniel Ortega, vivement critiqué par une partie de la population, bénéficie encore. Le journaliste du journal de Floride décrit une foule qui voue un véritable culte au président. Le président qui demande à ses partisans de lever les mains comme s’ils prêtaient serment.

Le Miami Herald en tout cas se montre impressionné par cette mobilisation même si elle n’atteint pas la même ampleur que la manifestation contre Ortega qui avait poussé samedi dernier plus de cent mille personnes dans les rues. Il faut savoir aussi, écrit le Miami Herald, que les fonctionnaires, en tant qu’employés du gouvernement, étaient obligés de participer au rassemblement.

Taxe sur l’acier : les États-Unis reportent la décision

Les États-Unis ont décidé de maintenir jusqu’au 1er juin l’exemption provisoire des droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance de l’Union européenne, du Canada et du Mexique. Cette annonce faite par la Maison Blanche donne un répit au gouvernement qui « avait de bonnes raisons de s’inquiéter, à titre de principal exportateur de ces métaux aux États-Unis », écrit La Presse.

Selon le Canada, ces mesures douanières que souhaite imposer Donald Trump « ne peuvent se justifier ni d’un point de vue économique ni d’un point de vue juridique - et même pas d’un point de vue militaire ». Les États-Unis font valoir qu’une trop grande dépendance aux métaux en provenance de l’étranger « constitue une menace à la sécurité nationale des États-Unis », résume le journal. Le Premier ministre canadien lui serait plutôt optimiste, d’après La Presse, se disant confiant qu’une solution pourra être trouvée.