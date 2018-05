Etats-Unis: Pence a-t-il plagié Nixon en appelant Mueller à boucler l'enquête?

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Depuis des semaines, Donald Trump attaque le procureur Robert Mueller et qualifie son enquête de chasse aux sorcières. Mais le vice-président, lui, était pour l'instant sur la réserve et s'était bien gardé d'intervenir aussi directement. « Cela fait plus d'un an que l'enquête a commencé, a déclaré Mike Pence ce mercredi 9 mai à la surprise générale. Notre administration a fourni plus d'un million de documents, nous avons pleinement coopéré et dans l'intérêt du pays, je pense qu'il est temps de conclure - j'encouragerais très respectueusement le conseiller spécial et son équipe à mener leur travail à terme. »

Les médias américains n'ont pas été longs à faire le rapprochement avec une intervention de l'ancien président Richard Nixon en 1973. Un an avant qu'il ne démissionne à cause du scandale du Watergate, Richard Nixon avait tenu quasiment les mêmes propos devant le Congrès. « Je crois avoir fourni tous les documents nécessaires pour que l'enquête soit conclue. Je pense que le temps est venu de mettre un terme à cette enquête et aux enquêtes qui lui sont liées. »

« Mike Pence a porté la flagornerie à son plus haut niveau », a commenté le représentant Adam Schiff après les propos du vice-président. Le procureur spécial, dont l'enquête se rapproche dangereusement de la Maison Blanche n'a lui pas réagi. Mais il y a peu de chances que Robert Mueller obéisse à l’injonction du vice-président.