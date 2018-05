Crash aérien à Cuba: le président Diaz Canel promet une enquête

Cuba entame deux jours de deuil national ce samedi après le crash d'un Boeing 737 tout près de la Havane hier en fin de journée. L'avion s'est écrasé alors qu'il venait de prendre son envol vers la ville de Holguín, dans l'est du pays. Le dernier bilan fourni par les autorités est de 107 morts et de trois blessés dans un état grave.

La plupart des victimes sont cubaines mais on compte aussi des ressortissants argentins et mexicains parmi les passagers disparus. A Buenos Aires, le footballeur Diego Maradona a transmis ses condoléances aux familles des victimes. Seules trois femmes ont survécu et elles se trouvent dans un état critique: souffrant de brûlures très profondes et ont été prises en charge à l'hôpital Calixto Garcia à La Havane.

«Daremos el máximo por salvar a los accidentados», así lo afirmó Carlos Alberto Martínez Blanco, director del hospital Calixto García → https://t.co/H0qBcf2BT1 pic.twitter.com/tjdubkY8Rl Periódico Granma (@Granma_Digital) 19 mai 2018

A ce stade il est impossible de dire pourquoi le Boeing 737 a dévié de sa course quelques minutes après son décollage. Le président cubain Miguel Diaz Canel qui s'est rendu sur les lieux du drame, une première à Cuba, promet une enquête approfondie. « Toutes les mesures prévues pour ce genre d’accident ont été prises immédiatement... Le feu a été éteint et l’identification des restes se poursuit. Par ailleurs, une commission a été créé par le ministère des Transports pour enquêter sur les faits. Nous regrettons la perte de vies humaines et nous exprimons toute notre solidarité avec les familles des victimes. Tout sera fait pour que l’enquête aille jusqu’au bout et nous tiendrons informée notre population. »

Cuban Authorities Investigate Crash of Mexican Plane in Havana https://t.co/oMaqWLnCoJ Prensa Latina (@PrensaLatina_cu) 19 mai 2018

Le Mexique annonce qu'il va se joindre aux investigations. Six des membres de l'équipage étaient mexicains et l'appareil avait été loué par la compagnie publique cubaine Cubana de Aviacion à la société mexicaine Global Air (également connue sous le nom de Aerolineas Damojh).

Et la société américaine Boeing, qui a construit l'appareil, propose elle aussi d'envoyer une équipe technique à Cuba afin d'aider à élucider les causes de l'accident.